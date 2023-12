Bertelli, la stagione del cuore. Salva la Capannaccia e le radici

"Una grande mostra: ma se ci avessero pensato prima...". Era il 30 marzo 2007 e Arezzo apriva il sipario sulla più grande personale della sua storia, quella dedicata a Piero della Francesca. Mister Prada era lì, sotto gli affreschi, fianco a fianco con Ilaria Occhini. Oggi, il manager, passato parzialmente il testimone al figlio (resta comunque presidente del Gruppo), lanciato verso i 78 anni, ha deciso di adottare la sua città e il suo passato. L’ultimo passaggio è quello definito in queste ore: rilanciare la storia della Capannaccia. Il nostro giornale aveva anticipato che la culla delle bistecche e della brace avrebbe riaperto i battenti. E lo farà grazie a lui: protagonista di un’operazione da oltre seicentomila euro. Un salvataggio perfetto, perchè non solo il colle di Campriano vedrà il fumo uscire di nuovo dal camino del locale, ma ritroverà intorno alla grande griglia i protagonisti di sempre: la famiglia Ottaviani, in testa Urbano, il cui sorriso è il "manifesto"di un ristorante che unisce i sapori all’accoglienza aretina. Semplici al punto da conquistare Bertelli, il cui elicottero calava di giri solo quando sentiva l’aria di casa e i profumi della Capannaccia. Era il suo locale preferito e ora campeggia nella "mappa del cuore" di un aretino che tifa Porta Crucifera e ama il mondo che da piazza Grande si allunga ai paesaggi di Campriano. Il primo sì alla città lo aveva esclamato nel 2014: il tempo di convincersi che l’operazione di recupero della Fortezza era una cosa seria e decidere di finanziare i lavori di recupero dell’area della chiesa di San Donato in Cremona. Un ritrovamento straordinario, al quale mister Prada contribuì con duecentomila euro: anche quel giorno, al suo fianco c’era l’avvocato Maurizio Gatteschi, proprio come ora, davanti all’accordo siglato dalla Campriano srl, controllata della società immobiliare Peschiera. La "mappa del cuore" ha un percorso preciso.

A marzo 2022 l’acquisto della Buca di San Francesco, operazione da un milione e 600mila euro, storico locale di scrittori e artisti, inaugurato il 6 aprile: era il giorno del compleanno di Bertelli ma lui, col solito sorriso compiaciuto e burbero, fece capire che la data era solo un caso. Non era un caso il target su piazza San Francesco, riprendendo i fili del Caffè dei Costanti, oltre due secoli di storia nel salotto aretino. Il locale dovrebbe riaprire entro la fine del 2024 e nel progetto stanno il recupero originario dell’antico caffè e il suo rilancio.

Pochi mesi dopo, l’acquisto dell’edicola Scartoni, in piazza San Jacopo: il suo percorso dell’infanzia è salvo, dal caffè delle colazioni al ristorante dei pranzi e delle cene all’edicola dei suoi giornali. Una mappa alla quale ora si unisce la Capannaccia.

Patrizio l’aretino avrebbe voluto disegnare un futuro anche per l’area Lebole ma quell’idea si è arenata nei mesi del Covid. Per ora. Perchè c’è un grande futuro dietro l’angolo di piazza Grande.