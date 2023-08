Berta Music Festival, ci siamo Domani c’è la Premiata Forneria e stasera il debutto con dj Matrix

di Claudio Roselli

Dj Matrix è l’apripista, colui che per primo – questa sera alle 21,30 – farà sedere il pubblico sulle poltroncine delle tribune di piazza Torre di Berta allestite a inizio settimana. Sansepolcro entra ufficialmente nel periodo clou dei suoi eventi annuali: si comincia con Berta Music Festival (domani sera il concerto della Pfm), si termina con il Palio della Balestra. Oltre due settimane di "full immersion" fra appuntamenti di vario genere che senza dubbio faranno vivere il cuore del centro storico cittadino. "Vi sono ancora gli ultimi biglietti a disposizione sia per Dj Matrix che per la Pfm, mentre per ciò che riguarda l’appuntamento con Paolo Crepet, lunedì 28 con ingresso a offerta, si registra già il tutto esaurito". Questa la dichiarazione di Giuseppe Carbonaro, presidente della dinamica associazione di promozione sociale "I Citti del Fare", costituita nella città biturgense da un gruppo di giovani accomunati dall’affetto verso il Borgo e dalla voglia di promuovere il territorio. Il cambio di passo si è subito notato anche nell’allestimento della piazza: "Oltre a posizionare il palcoscenico sul lato di via XX Settembre – sottolinea Carbonaro – abbiamo tappezzato le transenne dei tre lati con gli striscioni dei nostri sponsor e credo che un aspetto come questo la piazza non lo abbia mai assunto nel periodo in cui sono montati gli spalti. Lo sforzo organizzativo da parte nostra è stato notevole, ma ne valeva la pena, pur di regalare quattro serate di assoluto richiamo per la città, tanto che fra il pubblico – lo posso confermare fin da ora – vi saranno numerose persone provenienti da fuori e sono convinto che copriremo anche i pochi posti rimasti a disposizione: la biglietteria aprirà sia oggi che domani pomeriggio".

Il programma di Berta Music Festival: prologo con Dj Matrix, dee-jay di fama nazionale al secolo Matteo Schiavo. E poi, la grande attesa per la Pfm (sigla del nome originario di Premiata Forneria Marconi), band di successo nel genere del rock progressivo che ha vissuto momenti di gloria negli anni ’70 e ’80; a riproporre i successi e il sodalizio con Fabrizio De Andrè sarà l’attuale formazione. Domenica 27 sarà caratterizzata dal ritorno di "Canzonissima", spettacolo che vedrà di scena una ventina di artisti locali e infine lunedì 28 l’epilogo con lo psichiatra Paolo Crepet.