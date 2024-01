Bernini sale sulla Guzzi d’epoca. Dono a sorpresa alle Stanze Ulivieri

È stato un vero e proprio colpo di scena. Una sorpresa e un regalo che ha lasciato senza fiato il protagonista della storia: un guzzino d’epoca, come quello da cui si è ispirato per raccontare la sua vita. Lui è Fabrizio Bernini, uno dei più importanti imprenditori del Valdarno, che ha affidato alla penna di Filippo Boni la storia della sua esistenza, in particolare dei primi, drammatici anni. Ne è nato un libro, "Qualsiasi cosa accada, un imprenditore visionario. La storia della sua famiglia, il potere di una promessa", edito da Aska, presentato, per la prima volta in Valdarno Aretino domenica scorsa al circolo delle Stanze Ulivieri di Montevarchi, per l’occasione gremitissimo. Alla fine della serata uno storico direttore commerciale del gruppo Zucchetti Centro Sistemi, Paolo Burali, grande protagonista dello sviluppo commerciale dei robot tosaerba "Ambrogio", è entrato in sala con la moto Guzzi rossa del 1948, rimessa a nuovo e immatricolata e l’ha donata a Bernini. Grande la commozione, perché proprio da un ciclomotore è nata questa iniziativa editoriale. Per la genesi della pubblicazione bisogna infatti risalire ad una domenica pomeriggio di giugno quando l’imprenditore valdarnese, camminando per le strade di Arezzo durante la fiera antiquaria, vide in una bancarella un motorino rosso degli anni 60 e rimase folgorato. Era infatti lo stesso modello sul quale viaggiava da ragazzo, per le strade della Val d’Ambra, dopo un’infanzia difficile con i suoi genitori nella casa di La Torre, nel comune di Bucine. La vista di quel motorino lo ha proiettato indietro nel tempo spingendolo a compiere un viaggio introspettivo dentro se stesso, alla ricerca del senso più autentico dell’esistenza. Così, a bordo di quel vecchio Guzzino, è partito alla ricerca dei luoghi della vita dei suoi genitori, facendo emergere e ricordando i loro dolori, patiti fin da piccolo. Domenica alle Stanze Ulivieri, il libro è stato presentato ad una folta platea. "Abbiamo vissuto momenti di grande emozione e di profonda umanità - hanno detto i vertici del circolo - Il messaggio che esce dalla penna di un ottimo Filippo Boni, ispirato alle vicende di vita vissuta dell’ amico Fabrizio, è stato forte e pervasivo. Un pubblico attento ed emozionato ha seguito l’evento". Era presente anche il sindaco Silvia Chiassai Martini. "Un successo di pubblico ma soprattutto due ore di emozioni forti, vere e intime, di un pioniere - ha spiegato - Un genio che da lavoro a centinaia di famiglie nel nostro Valdarno, orgoglio nazionale ma soprattutto un grande uomo".