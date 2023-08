Benzina: salta la soglia dei 2 euro E anche il gasolio inizia la rimonta

di Alberto Pierini

Danzano quasi tutti ad un passo dalla soglia. La soglia fatale dei due euro, il tetto psicologico che ogni volta diventa lo spettro della stangata. La stangata al distributore. La crescita irreversibile dei prezzi non si ferma. La legge è uguale per tutti, un fenomeno nazionale che sta condendo la seconda parte dell’estate. Ma di sicuro non trova un’eccezione da queste parti. Un primo distributore indica il sorpasso dei 2 euro: è a Sestino, il prezzo è lo stesso del servito. E’ lo stesso benzinaio a segnalarlo nel sito del ministero per lo sviluppo economico, mossa alla quale lui e tutti i suoi colleghi sono obbligati ad ogni variazione della tariffa.

È anche possibile possa essere una di quelle stazioni nelle quali chi arriva viene rifornito direttamente dal titolare, fuori della modalità self, che pure nel tariffario comunque indica.

Ma la differenza ormai è minima: perché l’escalation è dappertutto. Nel territorio comunale di Arezzo siamo 1.999 come prezzo massimo: ed ha il sapore di chi non vuole essere il primo a varcare i confini del monetone.

In tutta la provincia abbiamo riscontrato una sola stazione di servizio che venda la verde sotto quota 1.9: è in Valdichiana. Una vallata dove sul filo dei centesimi qualche risparmio è ancora possibile. Forse anche per la densità delle cosiddette "pompe bianche", lì dove ancora un minimo di differenza esiste. Ma poi la linea dei prezzi, qua e là schizofrenica, si muove in tutto il territorio tra alti e pochi bassi. Perché la linea dell’aumento è complessiva.

Punti fermi? Rispetto ai mesi della pandemia non si parla più di sorpassi e controsorpassi tra il gasolio e la benzina. Questa ultima dappertutto è più cara, almeno una certezza l’abbiamo recuperata.

Anche se il diesel ha ripreso a correre,. Ormai sui 141 impianti della provincia, circa un terzo dei quali solo in città, ce ne sono tanti dove la tariffa ha superato il primo tetto, quello di 1.9. In una progressione che promette di portare nella stessa direzione.

Sul servito il panorama è amaro: il sorpasso dei 2 euro è quasi sistematico. Sono una settantina le stazioni che si posizionano al di là della soglia. In pratica una su due. E non è uno scherzo. Perché mentre una parte dei consumatori ha dimestichezza con il "fai da te", ci sono poi tanti, soprattutto anziani, che preferiscono affidare le chiavi al benzinaio per evitare di sbagliare. E si ritrovano quindi a pagare un salasso non da poco. Nel pieno di un rimbalzo di responsabilità nel quale gli stessi titolari ribadiscono di essere le prime vittime di questo vortice dei prezzi.

In autostrada le stazioni di Badia al Pino viaggiano tra i primi dieci prezzi più alti di tutta l’autostrada del sole da Milano a Napoli. Ma alla fine in un gioco di centesimi o al massimo di decimi le differenze sul pieno sono poche. E segnalano un balzo che porta il prezzo a 117 euro: e questo considerando un prezzo medio di 1,95, più o meno quello attuale, con il classico serbatoio di 60 litri per una utilitaria. Ove la soglia dei due euro diventasse dilagante facile arrivare oltre i 120 euro.

Per ora fanno male a chi viaggia, di qui a breve diventeranno un ulteriore salasso per i pendolari: a cominciare da quelli della classica tratta da Arezzo a Firenze. Si difende meglio chi ha il metano, anche se tornato a punto da 1.89. In una danza frenetica sui centesimi dove alla fine tutti perdono.