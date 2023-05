Bennati presenta un altro appuntamento clou

Torna sabato 6 maggio la XX Coppa "Città di Castiglion Fiorentino". La gara ciclistica Elite e Under 23 vedrà ai nastri di partenza oltre 200 atleti per un totale di 29 team provenienti da tutte le parti del mondo: dal Messico, dall’Inghilterra e dalla Spagna. Patrocinata dal Coni, la gara partirà alle ore 12.50 da Porta Fiorentina. Il percorso toccherà diversi punti del territorio castiglionese per un totale di quattro giri a oltre 25 Km. "Sono molto contento che questa gara continui ad avere ai nastri di partenza tanti giovani promettenti – dice Daniele Bennati, ct della nazionale italiana a di ciclismo su strada – Manifestazioni come questa sono importanti occasioni di crescita verso il professionismo. Inoltre, si corre in una cornice formidabile di paesaggi e lungo strade che sono state, per tanto tempo, la mia palestra naturale". "Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso la realizzazione di questo prestigioso evento ciclistico nazionale – afferma il direttore di corsa, Enzo Amantini – Negli anni, questa Coppa è diventata sempre più ambita da tanti corridori di valenza internazionale tanto che, il prossimo 6 maggio, vedremo in azione le migliori squadre italiane e straniere".

Ma Castiglion Fiorentino gli appuntamenti ciclistici di maggio non finiscono qui: domenica 21 maggio andrà in scena anche la gara Juniores organizzata dal fans club Daniele Bennati.

L.A.