Bennati abbraccia Jovanotti La tuta di Ganna per ripartire

"Oh ragazzi, qui è tempo di regali: se è così mi rompo un femore all’anno". Ci scherza su Jova con Daniele Bennati, il "vicino di casa" castiglionese, Ct della nazionale italiana di ciclismo su strada, arrivato a Forlì a trovare l’amico alle prese con la riabilitazione post infortunio. Il Benna ha portato un pensierino che ha fatto breccia nel cuore di Lorenzo Cherubini. "Guarda che ti abbiamo portato una roba seria, eh - dice Bennati mostrando una tuta da ciclisti, in uno sketch postato sui social di Jova - questo è un prototipo di Filippo Ganna: un ragazzo fantastico".

"Daniele, questa tra sei mesi riesco a rimetterla, vero?", chiede Jova che già pensa alle prossime pedalate, magari in Valdichiana con l’amico campione.

"Non so dobbiamo sentire il coach, che dici Fabrizio?", chiede Bennati al fisioterapista Borra che sta seguendo il recupero di Lorenzo. "Potevo venire a trovarti a Cortona e invece…", ironizza il commissario tecnico della nazionale che commenta anche i mondiali di ciclismo: "Abbiamo dato tanto, forse il risultato non rende giustizia per quello che hanno fatto i ragazzi: sono stati fantastici". "Noi eravamo qui a guardarvi: gasati e urlavamo come dei pazzi", replica Lorenzo.

Il video sui social ha già superato 70 mila visualizzazioni solo su Facebook dove Jova sta raccontando, step by step, tutti le tappe della riabilitazione. Da quella "bastardissima caduta", come la definì lui, nell’entroterra di Santo Domingo sono già passate alcune settimane.

Dal suo rientro in Italia, l’artista è alle prese con la fisioterapia nel centro di Fabrizio Borra. Jova ha già ricevuto la visita di Gianni Morandi, con cui condivide anche alcuni brani oltre ad una sempre più stretta amicizia, e Marco Tamberi. Con Gimbo si era conosciuto proprio da Borra, quando la medaglia d’oro olimpica stava recuperando dopo un infortnio.

Luca Amodio