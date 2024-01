Benini raddoppia con la lista civica. Confermata la frattura con il Pd

di Francesco Tozzi

Le voci erano nell’aria e adesso è ufficiale: Nicola Benini si candiderà per un secondo mandato alla guida del Comune con una lista civica, senza l’appoggio del Partito democratico. Una frattura ormai insanabile che ha letteralmente spaccato in due i dem. La nuova formazione politica, composta dalla giunta comunale al completo e da nove consiglieri di maggioranza su undici, ha diffuso un documento all’interno del quale il Pd viene accusato di non aver sostenuto a sufficienza l’operato dell’amministrazione comunale. "Purtroppo – si legge – in alcune occasioni è mancato il supporto di una parte di coloro che dovevano politicamente sostenerci e incoraggiarci, che invece anche recentemente hanno seminato dubbi proprio sull’operato di questo gruppo. Ad esempio, voci false su un inesistente dissesto economico smentite dai fatti, con l’approvazione del bilancio di previsione 2024, un bilancio sano e reale che ci permette di arrivare a fine legislatura con una situazione economica migliore di quella che abbiamo trovato 5 anni fa. Per tutti questi motivi, ci sembra giusto dare continuità al lavoro svolto proponendoci come lista civica".

Benini ha poi tracciato un bilancio del suo mandato, ricordando l’attenzione rivolta alla Rsa, le vicende legate al keu e il rincaro dei prezzi che ha rallentato gli appalti pubblici. "Abbiamo dovuto risolvere – ha aggiunto – anche un contenzioso vecchio di oltre 15 anni, quello del Project, non causato da noi ma con il quale abbiamo dovuto fare i conti a causa di sentenze avverse, e siamo riusciti a chiuderlo grazie ad una transazione che ha portato risparmi per l’ente e la fine di costosi contenziosi legali. Nonostante queste difficoltà, siamo riusciti a reperire quasi 5 milioni di finanziamenti per opere che stiamo concludendo, ma molte delle quali sono appena iniziate o devono ancora iniziare". Sull’altro fronte del centrosinistra, il Pd guarda avanti senza troppi patemi d’animo. Il segretario dell’unione comunale Paolo Nannini, infatti, ha avviato un ciclo di incontri con cittadini, imprenditori, associazioni e forze politiche per elaborare il programma elettorale "indipendentemente da chi poi sarà il candidato sindaco".

"Si ritiene necessario – ha spiegato Nannini – che prima si costruisca il programma basato sulle esigenze del territorio e dopo si scelga il candidato sindaco. Pertanto questi incontri servono per delineare una visione chiara e condivisa per affrontare le sfide fondamentali nei prossimi anni, utili a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità". Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere proprio l’ex presidente di Nuove Acque ed ex primo cittadino il principale avversario di Benini.