Beni confiscati alla mafia. Villetta e capannone ora nelle mani dei cittadini

Sul campanello al civico 39 della frazione Ville prima c’era scritto "Giuseppe Priolo", affiliato alla ‘ndrangheta, morto nel 2012 vittima di un attentato in Calabria e precedentemente recluso in carcere. Adesso c’è una targa con la poesia "Tramonto" scritta da Nadia Nencioni, la bambina di 9 anni che nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 rimase uccisa nella strage di via Georgofili a Firenze per mano di Cosa Nostra assieme al padre Fabrizio, alla madre Angela e alla sorella Caterina di appena 50 giorni. Una mattinata di grande commozione ieri a Terranuova in occasione della restituzione alla collettività di due beni confiscati alla mafia: la villetta delle Ville e il capannone di via Poggilupi. Una lunga cerimonia alla presenza delle autorità e dei familiari delle vittime per intitolare gli immobili alla famiglia Nencioni e a Giuseppe Valarioti. Presenti i sindaci di Valdarno aretino e fiorentino, Marco Morbidelli per la provincia di Arezzo e, tra gli altri, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli. "Restituiamo alla comunità dei beni che prima erano di utilizzo esclusivo della criminalità organizzata - ha affermato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni - Questo ha un alto valore simbolico, ma anche sostanziale.

La villetta verrà utilizzata per il co-housing solidale, in risposta all’emergenza abitativa, mentre il capannone industriale sarà impiegato come archivio comunale e rimessa dei mezzi della Protezione civile. Ringrazio Libera e la Regione Toscana, senza le quali non saremo riusciti a raggiungere questo risultato, che è una vittoria per tutti".

Tantissimi gli interventi, tra cui quello dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo, che ha ricordato come la Toscana sia "l’unica regione che mette risorse proprie a bilancio per sostenere queste iniziative". "Un momento importante per tutta Italia - ha spiegato Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera - Non significa solo restituire dei beni alla collettività, ma anche a coloro che tutti i giorni mantengono viva una memoria che è pungolo per le nostre coscienze e che ci dice di non voltarci dall’altra parte.

Dobbiamo capire che un mondo senza verità e giustizia è un mondo che non possiamo consegnare ai giovani". "È la vittoria dello Stato nel riportare la legalità sul territorio - ha dichiarato il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca - Si tratta di un risarcimento per ciò che la criminalità organizzata ogni giorno toglie. Questo ci ricorda che lo Stato è sì talvolta lento, ma inesorabile". Particolarmente toccanti le testimonianze dei familiari, che hanno sottolineato l’importanza di non dimenticare il sacrificio di vittime innocenti. "Il nostro compito - ha detto Luigi Dainelli, cognato di Fabrizio Nencioni - è mantenere vivo il ricordo di quello che è successo. Conosciamo la verità processuale, ma siamo ancora lontani dalla ‘vera verità’ sulle stragi".

Poi le lacrime di Catia all’entrata del capannone che oggi porta il nome di suo zio Peppe Valarioti, consigliere comunale del Pci a Rosarno, ucciso l’11 giugno 1980 in un agguato: "A 45 anni da un delitto rimasto senza colpevoli, la memoria di Giuseppe è viva. È il primo immobile in Italia intitolato a lui, mentre di piazze ce ne sono tante e l’ultima gli verrà dedicata a Roma. Mio zio non è morto invano. La memoria non si uccide crivellandola a colpi di pistola, deve essere un antidoto contro la mafia".