Benedetti Michelangeli. Tributo di Pletnev al piano

Mikhail Pletnev, pianista di straordinario talento, acclamato a livello internazionale anche come direttore d’orchestra e compositore, sarà il protagonista del recital "Grandi pianisti al Petrarca", in omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli, pianista italiano tra i più grandi interpreti del pianoforte del XX secolo, in programma stasera alle 20:30 al Teatro Petrarca di Arezzo. Conosciuto per la sua tecnica impeccabile e la capacità di trasmettere emozioni profonde, Pletnev offrirà al pubblico un programma affascinante che spazierà dalle composizioni magistrali di Johann Sebastian Bach alla liricità di Robert Schumann, fino alla poesia del romanticismo nordico di Edvard Grieg. Il concerto rientra nel cartellone della Stagione Concertistica Aretina 2025, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione Cr Firenze, possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione (biglietti su www.discoverarezzo.com e al Teatro Petrarca).

Il recital di Mikhail Pletnev offrirà una panoramica su capolavori che attraversano epoche e stili: la prima parte sarà dedicata alla maestosità del repertorio bachiano con l’esecuzione di quattro Preludi e Fughe dal Clavicembalo ben temperato, seguiti dalla profondità emotiva di "Kreisleriana" di Robert Schumann. Dopo l’intervallo, il pubblico verrà trasportato nella suggestione lirica della musica di Edvard Grieg, con una selezione di brani tratti dai suoi celebri "Pezzi lirici": da Sommerfugl (Butterfly) op. 43 n. 1, pezzo leggero e virtuosistico che evoca il movimento di una farfalla con rapide scalette e arpeggi, al Notturno op. 54 n. 4, brano delicato e sognante, tipico del lirismo nordico di Grieg, passando per Valse impromptu op. 47 n. 1, brillante e giocoso, con un carattere elegante e spensierato, Scherzo op. 54 n. 5 e Bestemors menuett (Grandmother’s Minuet) op. 68 n. 2, brano nostalgico e raffinato, ispirato ai minuetti del passato.

La Stagione Concertistica Aretina prosegue mercoledì 16 aprile alle 20:30 presso la Basilica di San Francesco con il concerto sinfonico di Pasqua che vedrà protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, una delle realtà orchestrali più apprezzate in Italia. Chiude la stagione il concerto sinfonico con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Cornelius Meister in occasione della Festa della Repubblica, con il soprano Monica Bacelli, domenica 1 giugno ore 20,30 all’Auditorium Guido d’Arezzo.