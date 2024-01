"Bene in vallata il potenziamento della pediatria"

BIBBIENA

Il capogruppo del Pd regionale Vincenzo Ceccarelli (nella foto) è intervenuto per esprimere tutta la sua soddisfazione per l’attivazione del servizio di supporto pediatrico, in funzione tutti i sabati mattina a Bibbiena e a Sansepolcro. ‹‹Ho appreso con grande soddisfazione – dice – che l’Asl Toscana sud est è riuscita a potenziare il servizio di pediatria in Casentino e Valtiberina, ampliandolo. Un risultato che ha visto assieme tante istituzioni pubbliche e private, tutte spinte dal desiderio di potenziare questi fondamentali servizi sanitari. Un segnale di efficienza e collaborazione, che dimostra che la sanità pubblica è un valore per tutti e che va difeso. Questi territori – prosegue – sono anche parte della rete pediatrica con un grande ospedale come il Meyer di Firenze, fatto per il quale mi ero battuto anche personalmente, e sono la dimostrazione che con l’impegno si possono garantire soluzioni di qualità ai servizi sanitari toscani››.

L’avvio di questo importante progetto, molto atteso dalla popolazione e che la Asl ha scelto di sostenere, è stato fortemente voluto e richiesto dall’associazione "Cuore di bimbo e Mauro Grifoni Forever", per andare incontro alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie, anche nel prefestivo, quando i medici di famiglia non sono operativi. Le pediatre, la dottoressa Milli in Casentino, e la dottoressa Mattesini in Valtiberina, saranno operative dal 1 febbraio fino al 30 aprile, in vista del picco influenzale atteso per le prossime settimane. Anche quest’anno sono i bambini, nella fascia di età compresa tra 0-4 anni, ad essere stati maggiormente colpiti da virus influenzali o simil influenzali.

S.D.