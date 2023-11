Bene il Ponte San Pietro. Brusaporto vola in vetta

Il turno infrasettimanale del girone B di serie D, che si concluderà oggi con il posticipo Folgore Caratese-Clivense, ha riservato un occhio di riguardo alle squadre bergamasche. In effetti, nel giorno di Ognissanti, il pericolante Ponte S. Pietro è riuscito a cogliere un punto prezioso (0-0) in casa del Caldiero capolista, un pareggio, sicuramente inaspettato alla vigilia, del quale ha saputo approfittare al meglio un Brusaporto sempre più lanciato. I gialloblù, infatti, hanno avuto il merito di andare a vincere (2-0 con un gol per tempo di Albani e Seck) a Crema ed ora condividono il primato con l’ambiziosa formazione vicentina. L’undicesima giornata ha invece riservato un finale molto amaro alle due bresciane, Pro Palazzolo e Desenzano, che si sono viste raggiungere in pieno recupero per il definitivo 1-1 rispettivamente da Varesina e Real Calepina. Due pareggi che mantengono la compagine di mister Didu sul fondo della zona play off, mentre rigettano al di fuori delle posizioni-spareggio i gardesani, frenati dalla fame di punti dei giallorossi di Grumello. In entrambi i casi, per le due bresciane, si può parlare decisamente più di occasione persa più che di punto guadagnato in classifica. Una graduatoria che continua a preoccupare il Villa Valle, che è rimasto a mani vuote (2-1) in casa dell’ambiziosa Arconatese ed ora condivide l’ultimo posto con Ponte S. Pietro e Tritium. Chiuso il primo tempo sotto di due gol, la squadra di mister Sgrò non si è persa d’animo e nella ripresa ha inseguito il risultato positivo, ma il gol di Ferrario è giunto solo al 39’, quando ormai era troppo tardi per tentare l’aggancio.

Nella giornata che ha visto i successi di Castellanzese e Legnano rispettivamente con Club Milano e il quotato Piacenza e il combattuto pareggio tra Tritium e Casatese, completa il quadro, infine, l’1-1 maturato tra Caravaggio e Virtus Ciserano che proseguono il loro cammino con il desiderato risultato positivo. Luca Marinoni