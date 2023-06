Belpassi sostituisce Beisembayev nel concerto di Casa Bruschi

Questa sera alle 21 è in programma il quinto concerto della XVIII Stagione Concertistica Internazionale, realizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica del Maestro Roberto Pasquini dell’Associazione Musicisti Aretini.

A seguito di comunicazioni dell’ultimo momento ricevute dal pianista Alim Beisembayev che avrebbe dovuto esibirsi nella splendida cornice di Casa Bruschi, è stato necessario rimandare il concerto previsto al mese di ottobre, in data che verrà prontamente comunicata e per la quale rimarranno validi gli abbonamenti e i biglietti già acquistati. Pertanto, la Fondazione e l’Associazione hanno deciso di offrire in sostituzione, sempre oggi, il concerto gratuito del pianista italiano William Belpassi, uno dei vincitori del Concorso Nazionale organizzato dall’Associazione 50&Più di Arezzo insieme alla Fondazione Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano poche settimane fa.

William Belpassi, classe 1997, ha studiato a Roma e Firenze con Andrea Lucchesini e Ivan Rabaglia, vincitore di vari Premi Nazionali sia come solista che in musica da camera ha recentemente pubblicato per l’etichetta svizzera Bam Records il Cd “Rimembranza”.

Per il concerto di stasera, il pianista si esibirà con l’interpretazione dei Sei pezzi op. 118 di Johannes Brahms e della Kreisleriana op. 16 di Robert Schumann.

Prossimi appuntamenti della XVIII Stagione Concertistica Internazionale: giovedì 29 giugno alle ore 21 con Kevin Chen, al pianoforte,proporrà musiche di Scarlatti, Haydn, Sciabin, Liszt. Nel mese di ottobre, in data da definire sarà poi recuperato il concerto di Alim Beisembayev al pianoforte con musiche di Bach, Chopin, Liszt, Rachmaninov. Per informazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]