Belotti, la regina dei ’’Vertical’’

É sempre più lombarda la specialità del ’’Km Verticale’’, un tipo di corsa in montagna che in questi anni ha fatto breccia tra gli appassionati. Lo abbiamo visto anche la settimana scorsa in Valchiavenna nella ’’prova generale’’ degli Assoluti.

E di certo lo spettacolo non è mancato in occasione dei campionati Italiani. A Cercivento (Udine) svettano Andrea Elia (Osa Valmadrera) e Valentina Belotti (Us Malonno). Sul percorso di 4,1 km, allestito dall’Apd Timau Cleulis, i due atleti hanno fermato il cronometro rispettivamente sul tempo di 33’53’’ e 42’09’’, battendo una nutrita concorrenza giunta in Carnia per prendere parte alla “Vertikal Plan Das Stries”. Per Belotti è addirittura il settimo alloro nonché il secondo consecutivo in questa specialità. In precedenza l’atleta di Temù (Valle Camonica) si era imposta nel 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2022.

Belotti vive un momento d’oro: ha infatti appena vinto a Manhattan la corsa sul’Empire State Building Run-Up, diventando la prima italiana a imporsi nella salita ai grattacieli più famosi al mondo (86 piani e 1700 gradini).

Tra gli uomini negli Assoluti di Udine si sono classificati al secondo e al terzo posto il piemontese di Borgomanero Marcello Ugazio (Sport Project Vco), capace di chiudere il tracciato in 34’30’’ e il friulano Tiziano Moia (Gemonatletica 34’37’’).

Per quanto riguarda la prova femminile, sono salite sul podio, oltre a Belotti, Corinna Ghirardi (Us Malonno), seconda con il tempo di 42’36’’ e Martina Falchetti (Sportclub Merano), i 43’33’’. Sua la vittoria tra le promesse.

A completare la top 5 maschile il friulano Michael Galassi (Us Aldo Moro, 35’40’’) e Alex Rigo (Us Malonno, 36’04’’), quest’ultimo campione italiano promesse. Tra le donne quarta Betselot Tadesse (Atletica Dolce Nord-Est, 45’31’’) e quinta la friulana Maria Dimitra Theocaris (Us Malonno, 45’56’’).

Al traguardo sono arrivati 118 dei 126 atleti iscritti alla gara valevole anche per i campionati italiani Master A, B e C.: gli scudetti vanno quindi ad Emanuele Manzi (Us Malonno, 37’29’’) e Valentina Belotti; Massimo Gaggino (Atletica Monterosa, 40’28’’) e Marta Santamaria (Friulintagli, 51’16’’) e Pierpaolo Fontan (Atletica Susa, 48’04’’) e Maria Cristina Dal Santo (Malo, 1.01’42’’).