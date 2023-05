Bekaert, il ricordo "Un incubo da 5 anni"

Sembra passato un secolo, ma in realtà sono passati poco meno di cinque anni. In mezzo la pandemia, la guerra, la crisi energetica. Ed un’altra vertenza difficilissima, quella di Fimer, azienda valdarnese che però, per fortuna, sembra si stia avviando verso una fase meno problematica. Invece la storia della Bekaert è finita malissimo, con la chiusura dello stabilimento di Figline, che all’epoca, era il giugno del 2018, impiegava 318 persone. Molti di loro provenivano dal Valdarno Aretino e la loro storia si intreccia con quelle delle loro vite e dei loro sogni. Come quella di Marcello Gostinelli, storico lavoratore Bekaert, che ha voluto ricordare, con amarezza e nostalgia, quei momenti vissuti insieme ai colleghi. Un ritratto pieno di malinconia, ma anche di significati, che testimonia un fatto acclarato: perdere il lavoro non vuol dire solo chiudere un’esperienza professionale, ma anche chiudere un’esperienza di vita. "Mi dicono spesso, Marcello, basta con questa Bekaert, non c’è più ed è inutile che continui a pensare a quella fabbrica, è lì, morta, basta . È vero, ma come si fa a dimenticare 36 anni di vita vissuta intensamente? Ricorda Marcello – Non era solo un luogo di lavoro, era una famiglia. E’ vero, si litigava, ci si teneva il muso, anche in famiglia a volte è così, era un luogo, un punto di riferimento, il posto dove sono cresciuto come uomo. Ancora ho intatto il ricordo dell’ultimo giorno di lavoro e di quando con la mano sfiorai per l’ultima volta il mio armadietto. Lasciatemi stare, forse sono sbagliato, forse esagerato, ma io sono questo e non voglio cambiare. Mi avete tolto il lavoro, ma non il mio amore per quella fabbrica e per me, che oggi mi sembra tutto incredibilmente piatto, provare ancora delle emozioni è vita". Un ricordo pieno di amarezza.

Marco Corsi