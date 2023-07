Battiato e la sua magia Una notte con Scanzi

A Foiano è di scena uno degli eventi più attesi del Festival delle Musiche: "E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato" di e con Andrea Scanzi (nella foto) con la voce e le tastiere di Gianluca Di Febo, in una produzione firmata Epoché ArtEventi. Appuntamento stasera in piazza Giacomo Matteotti alle 21,15.

Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, drammaturgo e opinionista, già autore a teatro di spettacoli su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani e Pink Floyd, porterà a Foiano uno dei suoi ultimi progetti teatrali ed editoriali: il volume, omonimo, è edito da Paper First. "E ti vengo a cercare" ripercorre la carriera di Francesco Battiato, in arte Franco su suggerimento di Giorgio Gaber, con particolare attenzione al lungo periodo d’oro da "L’era del cinghiale bianco" a "Gommalacca", senza dimenticare le sperimentazioni degli esordi e gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni. Sul palco insieme a Scanzi, a cantare e suonare alcuni dei brani più significativi di Battiato, ci sarà Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing.

Nello spettacolo ci saranno foto e video di Battiato che faranno da contrappunto al racconto. "E ti vengo a cercare" è una maniera garbata per "raccontare, e ringraziare, un gigante che ci ha insegnato com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. Un vero e proprio rivoluzionario, impossibile rinchiuderlo in una sola etichetta, che ha attraversato periodi diversi, cercando sempre nuove strade per comunicare con la musica: di protesta, pop, krautrock, sperimentale, rock, d’autore, classica, sinfonica".