Battaglia di Scannagallo. Tutti gli appuntamenti. Studiosi a confronto

FOIANO

Prendono il via le iniziative per il 470° anniversario dalla battaglia di Scannagallo. Il primo appuntamento fissato sul calendario è in programma domani alle 17,30; il Tempio di Santo Stefano della Vittoria di Pozzo della Chiana ospiterà l’incontro "La Battaglia di Scannagallo-Racconto di un’esperienza etnografica". Parteciperanno studiosi e docenti universitari che si riuniranno in una tavola rotonda sul contributo delle rievocazioni storiche per la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura di un territorio. L’incontro, a ingresso libero e gratuito, proporrà un approfondimento storico dedicato alla battaglia di Scannagallo del 1554 attraverso le parole della professoressa Aurora Savelli (docente di Storia Moderna e Storia del Mediterraneo Moderno e Contemporaneo all’Università di Napoli "L’Orientale" e membro dei direttivi dell’Associazione Italiana di Public History e della Società Italiana di Storia dell’Età Moderna) che introdurrà la presentazione del progetto "Mappatura delle rievocazioni storiche" a cura dell’antropologa Francesca Romana Uccella.

Questo momento rappresenterà l’occasione per la restituzione di un progetto d’indagine sull’intero territorio nazionale condotto dall’Icpi-Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della Cultura che è stato orientato alla mappatura delle rievocazioni storiche italiane. Il lavoro, avviato nel 2022, ha valutato oltre milleduecento rievocazioni e ha individuato le venticinque maggiormente esemplari in termini di interesse storico, culturale e demoetnoantropologico: in questo ristretto novero è rientrata anche la Battaglia di Scannagallo e le correlate attività culturali organizzate dall’omonima associazione. Ad arricchire l’evento saranno i saluti dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali con cui l’associazione Scannagallo ha progettato il calendario di iniziative del 2024, con un programma particolarmente articolato e diffuso sul territorio che verrà presentato in anteprima al termine dell’appuntamento.