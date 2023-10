"Basta, fateci lavorare sicuri". Esplode la rabbia degli orafi lmprenditore derubato racconta

AREZZO

"Ora basta". Due parole che racchiudono la rabbia degli imprenditori. Come quella di Marco Benedetti, titolare della Jessica Jewel di Ponticino: sette mesi fa l’assalto all’azienda dove lavorano 85 persone, "una comunità che vive la fabbrica con passione e impegno", rilancia l’imprenditore. Per questo, "ogni colpo non è mai contro il titolare di uno stabilimento, bensì va al cuore anche di chi ci lavora".

Lui nella sequenza pianificata dal commando che ha colpito la Multiform di Quarata, ha "rivisto l’incubo già vissuto. Una esperienza che segna e resta per tutta la vita".

Non è il danno materiale ad allargare le ferite, bensì "la devastazione dei macchinari e dell’azienda che hai costruito e dove lavori quindici ore al giorno, insieme ai collaboratori che con te condividono preoccupazioni, fatica, impegno, traguardi. Ogni azienda è una piccola comunità". E punta l’attenzione su un particolare che lega ciò che ha patìto sette mesi fa a quello che patisce ora Lorenzo Farsetti. "C’è sempre una Y10 in azione; viene utilizzata come ariete per sfondare il cancello della fabbrica e il portellone del reparto dove sono i macchinari. È la solita tecnica e la solita dinamica: è successo nella mia ditta e ora accade al collega di Quarata". A lui, Benedetti mette a disposizione "l’esperienza e il supporto che posso dare, essendoci già passato".

Ma c’è un altro passaggio che l’imprenditore osserva nella trama dei blitz degli ultimi sei mesi. Lo traduce in domanda, ma dentro c’è già la risposta: "Chi fornisce tutte le informazioni e i dettagli a questi criminali? L’impressione è che ci sia qualcuno che passi le comunicazioni precise, perchè sembrano azioni condotte a colpo sicuro: il commando va dritto alle cassaforti, evidentemente sa già dove sono custodite". Interrogativi che rimandano alle indagini e al lavoro sottotraccia degi investigatori nella tessitura necessaria per arrivare ai malviventi. Bande itineranti o un unico commando? Benedetti aggiunge un altro particolare: "Nella nostra provincia sono tre i colpi in sei mesi ma a Vicenza ne hanno messi a segno altri tre. Non so se si tratti del solito gruppo di criminali, fatto sta che pare vi sia un collegamento tra le due città dell’oro e le scorribande dei malviventi". Ma adesso "bisogna dire basta. Non si può vivere nella paura e non si può andare avanti così".

Rilancia il concetto Giordana Giordini (nella foto in alto), presidente degli orafi di Confidustria che raccoglie la rabbia dei colleghi: "Chiedono di agire perchè non vogliono lavorare nel terrore dell’assalto di un commando. Ormai i colpi di stanno ripetendo e occorre mettere in campo più forze e uomini per contrastare queste bande di criminali. I tavoli sulla sicurezza sono necessari ma evidentemente non bastano, serve qualcosa di più". Giordini va dritta al punto sul quale battono il tasto gli imprenditori: "Di notte siamo in balia dei ladri. Se scatta l’allarme io vado a vedere in azienda cosa succede. Qui serve più vigilanza da parte delle forze dell’ordine". Benedetti si sofferma sullo stesso punto: "L’unico modo per fermare i criminali è pagare la vigilanza privata ma i costi sono altissimi. E chi non se lo può permettere?".