Basta Cutrone e il Como esulta . L’ex Milan affonda l’Ascoli: 0-1

Il Como conquista la sua prima vittoria in campionato della storia ad Ascoli, grazie a un gol da attaccante puro di Cutrone. I lariani hanno dominato nel primo tempo, mentre nel secondo è uscito l’Ascoli che prò non è riuscito a pareggiare. Longo riporta a destra dopo l’infortunio Iovine e schiera due trequartisti Da Cunha e Verdi alle spalle di Cutrone. Ascoli in maglia celebrativa per i 125 anni della società. Al 4’ Como già in vantaggio, Ioannou fugge a sinistra, perfetto è il suo traversone rasoterra nell’area piccola, dove Cutrone da grande attaccante, in scivolata insacca. Como pericoloso ancora all’11’, Da Cunha sventaglia a destra per l’inserimento di Iovine, cross immediato per Cutrone che al volo impegna Barosi. I lariani sfiorano il raddoppio al 36’, Bellemo trova Cutrone in area, che invece di girarsi e tirare serve Iovine in corsa, che si sinistro sfiora il palo. Un minuto più tardi prima vera opportunità per i marchigiani, una punizione da sinistra battuta da Falasco, ma Semper, para in sicurezza. L’ Ascoli si risveglia al 15’, dopo una lunga e confusa azione in area lariana, Mendes tira e Curto salva sulla linea. Poco dopo è Semper a salvare il Como , con una grande parata in tuffo, dopo un tiro in area di un libero Rodriguez. Lampo di Cassandro al 45’, dopo uno scambio in area con Gabrielloni, calcia sul primo palo, ma Barosi mette in angolo. Per il Como tre punti veramenrte d’oro.