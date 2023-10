Basket. Il Galli cala il tris e batte anche Torino

Arezzo, 30 ottobre 2023 – E sono tre. Dopo Selargius, Empoli è il turno di Torino a cedere i due punti alla Polisportiva Galli. La beffa di Broni sembra già ormai parte del passato e le ultime tre vittorie certificano uno stato di crescita che fa ben sperare per il futuro. In Piemonte arriva una vittoria autoritaria e convincente, che mette fine all’imbattibilità interna della formazione di coach Corrado che durava da ben 24 incontri. Gara mai in discussione per Reggiani e compagne, che partono forte (10-20 al 10′), ipotecando i due punti nella prima parte (26-37 al 20′). Nella ripresa il copione non cambia, con San Giovanni Valdarno che controlla il margine prima di allungare ulteriormente fino al 55-76 finale dominando l’ultima frazione. Top scorer Marta Rossini con 16 punti realizzati.