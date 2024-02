Bartoli, la chef che coccola gli artisti

Da Talla a Sanremo: partirà oggi verso il Festival Francesca Bartoli, chef del ristorante "Le note di Guido" che anche quest’anno ha ricevuto la convocazione a Casa Sanremo. Sarà lei insieme a una brigata di chef tutta al femminile a cucinare pranzo e cena a tutto l’entourage che ruota attorno alla kermesse più seguita dagli italiani. "Tensione? C’è eccome - racconta Bartoli emozionata - c’è perchè non sai mai quello che ti aspetta, potrebbero esserci 100 o 200 persone a tavola e poi Sanremo è l’evento più atteso dell’anno". Per Bartoli, è la seconda volta a Sanremo: per la precisione al Palafiori, accanto all’Ariston, dove è allestita la sala ristoro del festival.

"Speriamo in un bel bis, penso che ci sarà un clima elettrizzante nella squadra. Ci siamo sentite già con le ragazze che vengono da tutta Italia e non vediamo l’ora di partire", spiega. Bartoli sarà ai fornelli di Sanremo fino a sabato ma già domenica tornerà nel suo ristorante: "Ho già tutto pieno per domenica. I miei compaesani mi stanno facendo i complimenti anche perchè sono l’unica chef della provincia a Sanremo: tutti mi chiedono interessati se sono emozionata e cosa farò, insomma sono tutti un pò curiosi". L’atmosfera di Sanremo? "Tanta festa e tanta musica, Certo, l’impegno è davvero faticoso, facciamo il turno sia a pranzo che a cena ma è una bellissima esperienza".

Luca Amodio