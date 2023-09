Barman Inclusivo a Terranuova: Un'Opportunità per Tutti i Ragazzi come Gregor

Al via la terza edizione del corso inclusivo per barman. L’esperienza formativa riservata alle persone con disabilità si terrà al Caffè Paradiso di Terranuova a partire dal 3 ottobre e le lezioni proseguiranno per due mesi con cadenza settimanale. Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 30 settembre. Il corso di formazione è promosso da Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, in collaborazione con l’agenzia Formativa Cescot Arezzo di Confesercent. "Ho pensato di riproporre il corso di formazione nella convinzione che la vera inclusione sociale passa dal lavoro" ha detto Andrea Manetti. Dall’inizio del corso inclusivo, sono circa 25 i ragazzi tra i 20 e i 30 anni con diverse tipologie di disabilità che sono riusciti a diplomarsi.

Un’opportunità di crescita e di emancipazione ben rappresentata dalla storia di Gregor Wünsche (nella foto). Prima l’attestato ufficiale di Illy, ottenuto sul campo e poi la firma di un contratto di lavoro.

Francesco Tozzi