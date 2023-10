Barella, motorino in frenata. Inzaghi aspetta il suo totem

La settimana è stata complicata, per Nicolò Barella. Una sconfitta contro l’Inghilterra in nazionale, un’accusa (poi ritrattata da chi lo aveva tirato in mezzo) di aver scommesso su piattaforme illegali a cui il centrocampista ha risposto annunciando azioni legali. Infine la buona notizia di una vittoria di squadra a Torino con l’Inter, arrivata dopo che l’azzurro aveva lasciato il campo per decisione di Inzaghi. Ammonito per un fallo su Schuurs che forse non meritava il provvedimento, Barella è uscito scusandosi con Juric perché proprio quell’intervento ha causato un infortunio importante all’olandese, uscito in barella piangendo. Il primo ad essere dispiaciuto era proprio l’interista, ma per chiunque abbia visto la dinamica dell’intervento è chiara la natura accidentale del grave problema capitato all’olandese.

In tutto questo, da Appiano Gentile nei giorni precedenti alla partita di Torino era filtrata l’impressione che il tecnico potesse rinunciare a uno dei suoi totem. Ragioni di minutaggio: Barella è uno di quelli per cui la “pausa” per le nazionali non è una pausa, tutt’altro. Nemmeno Spalletti, che pure tra Malta e Inghilterra ha ruotato in parte le pedine, lo ha risparmiato. Il centrocampista sardo ha giocato titolare entrambe le gare e una volta ripresa la via di Milano ha indossato la maglia nerazzurra per affrontare i granata. Posto che le decisioni di Inzaghi arriveranno solo dopo il riscaldamento muscolare di domattina, successivo alla rifinitura odierna, Barella dovrebbe giocare anche contro il Salisburgo in Champions League.

Date anche le calunnie ricevute, che tali sono per ammissione di chi le aveva prodotte, ha bisogno di scaricare rabbia sul campo. A Torino non è riuscito ad elevarsi rispetto agli altri, ha faticato un po’ come tutta la squadra nella prima ora. In generale l’avvio di stagione è numericamente lontano dai suoi standard abituali. Nessun gol e un solo assist (a Salerno) in undici giornate di campionato. Si aggiunge al passaggio vincente consegnato a Berardi contro Malta, complessivamente poco per un giocatore entrato fra i primi trenta del “Pallone d’Oro”. Il confronto con le passate stagioni lo vede attualmente in ritardo sulla tabella di marcia: lo scorso anno era a due gol e tre assist, quello prima ancora un gol e ben sei assist. E ancora: zero centri e tre passaggi vincenti nel 202021, uno più tre nel 201920, la prima esperienza all’Inter dopo l’addio al Cagliari.

Tempo per rifarsi a titolo personale ce n’è in abbondanza e finora l’Inter ha tenuto un buon ruolino di marcia anche senza la miglior versione di uno dei suoi simboli, vice-capitano alle spalle di Lautaro Martinez. La fiducia di Inzaghi è totale, lo dimostra il fatto che Barella non ha ancora saltato una partita e solo una volta sia subentrato a partita iniziata (nella trasferta a Empoli). Uno così, si aspetta senza batter ciglio.