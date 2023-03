Bardelli sospeso dal consiglio: entra Lucci

"Dico la verità: me lo sentivo": Roberto Bardelli, che poi per tutti è più noto come "Breda", esce sconsolato dall’aula ma non troppo. Per lui è scattata la condanna ad un anno per corruzione, la sentenza che lo accomuna a Luca Amendola, l’altro imputato del filone che i giudici hanno scelto di punire in fase di verdetto. Nel mirino il presunto accordo in base al quale Breda si impegnava a sostenere la candidatura di Amendola alla guida di Multiservizi in cambio del suo interessamento per un prestito bancario da 200 mila euro.

"Dal clima del processo ho sempre avuto l’impressione che questo sarebbe stato il finale". E il giudice ha aggiunto che gli atti sarebbero stati trasmessi alla Prefettura. Facile intuire il motivo: la sospensione dal consiglio comunale. "Sì, dobbiamo ancora valutare la cosa con il mio avvocato" risponde a chi gli chiede conferma. "Comunque faremo ricorso in appello".

La voce roca per la tensione, lo sguardo un po’ spento rispetto al tradizionale entusiasmo del personaggio. "Sono un po’ frastornato". Era stato eletto nella lista Ghinelli, a subentrargli sarà Fabio Lucci: geometra, trentenne, primo dei non eletti.

Una surroga quasi automatica, forse operativa dal prossimo consiglio. Ma è di una sospensione, dopo la quale Bardelli potrebbe recuperare il suo posto.

Storie, storie che si incrociano ai margini del grande processo, fuori dall’aula della sentenza. "Sono soddisfatto, perché è stata riconosciuta la mia innocenza e quindi indirettamente la qualità del mio lavoro". Marco Cocci, commercialista ma soprattutto consulente aziendale, si gode i primi minuti fuori dall’incubo. "Coingas doveva ristrutturare e rinnovarsi, quanto è emerso dai documenti e dalle testimonianze mi ha fatto piacere". Ma non cancella gli anni alle spalle. "Sono stati molto brutti, le accuse ti tolgono certezze. Poi il mio lavoro è fatto di rapporti fiduciari, i sospetti non sono indifferenti. E sono stato sospeso anche all’università dove insegnavo". Ora si sforza di guardare avanti. "Mi prenderò delle soddisfazioni: prima o poi sarà riconosciuto che il mio progetto industriale su Coingas è una grande occasione persa".

Intorno le storie continuano ad incrociarsi. Come quella dell’assessore al bilancio Alberto Merelli, anche lui assolto su tutta la linea. "No, grazie: preferisco non commentare" dice infilando la porta della Vela. Ma per lui parla quel pizzico di ironia ritrovata che fa parte da sempre del personaggio. Mancano Olivetti Rason e Amendola, gli altri condannati, rappresentati dai loro avvocati. Ma per tutti, è chiaro, si apre la porta del ricorso in appello. Con ogni probabilità anche da parte della Procura, che però secondo prassi non si sbottona, in attesa della lettura delle motivazioni. Lì dove le storie e la storia potrebbero ripartire.

Alberto Pierini