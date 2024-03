Barabba di Tarantino lo spettacolo in scena stasera

Un nuovo appuntamento al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion fiorentino: stasera alle 20:45, andrà in scena Barabba, spettacolo di Antonio Tarantino, uno dei più grandi drammaturghi del ‘900 italiano; il lavoro è una produzione di Teatri di Bari, con Michele Schiano di Cola diretto da Teresa Ludovico. Barabba incarcerato spia, da dentro, il momento cruciale per se stesso e per l’umanità: la fatidica decisione della salvezza tra lui e Gesù. Per la prima volta in scena un’opera composta da Antonio Tarantino e pubblicata nel 2021 dalla casa editrice Cue Press. Scritto in una lingua che mescola commedia e tragedia, Barabba incarna un teatro fatto di emozioni. Nato a Bolzano nel 1938, Antonio Tarantino si trasferisce in giovane età a Torino. Fino agli anni Novanta lavora come artista figurativo e approda nel mondo teatrale solo dopo i cinquant’anni, quando nel 1993 vince il premio Riccione per il Teatro con "Stabat Mater" e "La Passione secondo Giovanni". Biglietti disponibili su Liveticket (https://www.liveticket.it/teatromariospina) o presso la biglietteria del teatro, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: [email protected].