Bar, tavoli fuori a oltranza E via al bando della Fiera

di Alberto Pierini

AREZZO

Un tavolino è per sempre. Soprattutto quando una soluzione nasce come provvisoria, in un Paese dove tutto quello che è provvisorio resiste nel tempo. Ma stavolta dai negozi e in particolare dai bar, dai locali, dalle trattorie si alza una vera e propria standing ovation. Perché i tavolini potranno mantenere l’attuale assetto fino al 2024, anzi alla fine del 2023.

L’assetto pandemia. Nei mesi di sofferta riapertura dopo il lockdown un’idea aiutò a rimettere in pista tante attività. Quella di ampliare gli spazi esterni. Sì, cominciamo a dimenticarcelo ma inizialmente le sale interne dovevano rimanere vuote, e la ristorazione proseguire solo sotto le stelle o magari sotto il sole. E questo dette ali ala fantasia. La moltiplicazione non del pane e dei pesci ma dei tavoli.

E ora? Già il commercio aveva incassato la proroga della rete fino al 30 giugno. Ma già i musi diventavano lunghi alla sola idea di dover traslocare nel pieno dell’estate, creando due corsie differenziate. Cosa sarebbe cambiato? Semplice.

Sulla sistemazione degli esterni una parola decisiva, soprattutto nei centri storici, ce l’ha la Soprintendenza. Ed è giusto, visto che in ballo non ci sono solo logiche economiche ma anche il decoro della città. Da due anni le Belle Arti non hanno voce in capitolo: l’avrebbero riacquistata il primo luglio, se solo la proroga si fosse interrotta lì. E invece no.

La rete proseguirà identica fino a dicembre, stagione decisamente meno critica sugli spazi esterni. L’unico problema che potrebbe porsi è quello della Città di Natale, che come noto va a dritto fino alla Befana. Ma c’è tempo per affrontarlo.

Per ora la notizia, arrivata da Roma essendo una proroga nazionale, ha restituito il sorriso alla categoria. E un po’ anche al Comune: non è un mistero, l’assessore Simone Chierici sta lavorando da tempo ad un piano concordato che non ci tenga sul filo. Ha presentato un piano alla Soprintendenza puntato sugli arredi e sugli ambienti esterni, ma il confronto è ancora lungo e non era detto si potesse concludere in tempo utile. Ora il tempo l’abbiamo ritrovato: realisticamente sarà l’ultima proroga e i mesi che ci dividono dal traguardo andranno valorizzati.

E sempre Chierici lancia quella che potrebbe essere la svolta vera per la Fiera Antiquaria. Ieri è stato pubblicato il bando che riapre la fase delle "migliorie". Che roba è? Più semplicemente la possibilità offerta ai titolari dei posti di trasferirsi in uno dei posti vuoti, sui quali, purtroppo, c’è l’imbarazzo della scelta. Nel farsi avanti pesano i punteggi, legati al numero di presenze con il banco nelle piazze.

Ma soprattutto le migliorie erano la tappa intermedia al vero traguardo: la riapertura del bando, la possibilità offerta agli spuntisti, gli antiquari senza posto fisso, di guadagnare una piazzola stabile. La Fiera è ridotta a circa 160 operatori, non bastano a garantire il futuro nè l’integrità del percorso. Figuriamoci un ampliamento, che a fronte del successo degli ultimi anni sarebbe provvidenziale. Ora l’occasione c’è. Cogliamola.