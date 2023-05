Bar storico riapre subito Il timone passa alle figlie

di Sonia Fardelli

Lo storico bar di Soci è salvo grazie a due giovani sorelle che hanno deciso di continuare la tradizione di famiglia e rilevare tutta l’attività. Sono Ilaria e Irene Martini di 30 e 23 anni, che proprio in questi giorni dopo un’importante ristrutturazione hanno riaperto la saracinesca dell’omonimo bar, aperto quarant’anni fa dai nonni Ottavio e Maria e poi portato avanti dal babbo Francesco e dalla mamma Fabiola. E ora hanno deciso di rimboccarsi loro le maniche, dopo che il babbo è andato in pensione.

"Io e mia sorella siamo praticamente cresciute in questo bar - dice Ilaria Martini - e dopo che il babbo è andato in pensione, non ci sembrava giusto lasciare che il bar chiudesse per sempre. Già da cinque anni avevamo aperto una gelateria proprio nel locale accanto. Abbiamo preso la decisione e unito i due locali e le due attività. Così risparmiamo anche sul personale; ci lavoriamo io, mia sorella e mia mamma. Anche mio padre Francesco viene spesso. Dopo una vita dietro il bancone in casa non sa proprio muoversi. In paese conosce tutti e tutti passano di qui". Il bar Martini si trova nel cuore di Soci, nella piazza che ospita anche il cinema. I cittadini hanno salutato con piacere la nuova apertura.

"Devo dire che hanno risposto tutti molto positivamente - osserva Ilaria - e abbiamo una buona clientela. A Soci ci sono altri due bar, ma abbiamo fatto in modo di non darci noia e lavorare tutti. Uno si è specializzato in aperitivi e apericene, l’altro anche con pranzi veloci, mentre noi puntiamo più su colazioni e caffetteria". Anche il sindaco Filippo Vagnoli e l’assessore alle attività produttive Daniele Bronchi hanno voluto essere presenti alla riapertura del bar Martini e hanno consegnato alla famiglia una targa commemorativa per salutare i 40 anni e il nuovo passaggio di consegne. "Quando un’attività riesce a trovare eredi per andare avanti - commenta Vagnoli - è sempre una festa. Le nostre targhe hanno questa finalità, dire grazie a tutte le famiglie che hanno portato avanti con passione e professionalità le attività che rendono il nostro territorio un luogo in cui si vive bene e dove si può pensare di costruire il futuro. Dobbiamo tanto ai nostri imprenditori e alle piccole attività produttive e commerciali che, anche nei momenti peggiori, hanno mantenuto la loro voglia di esserci".