Bar-ristorante e campi da calcetto al nuovo parco di via Giovanni Acuto: la manifestazione d’interesse

Arezzo, 12 giugno 2023 – In vista dell’ultimazione dell’area sportivo-ricreativa di via Giovanni Acuto, è in pubblicazione nel sito istituzionale la nuova indagine di mercato propedeutica al bando per l’affidamento in concessione del bar-ristorante e dei campi da calcetto.

Sul sito è possibile trovare tutte le informazioni e la documentazione. Dunque, siamo dinanzi al primo step, dopo di che potranno partecipare al bando proprio i soggetti che hanno manifestato l’interesse entro il termine previsto: le 10 di martedì 20 giugno.

Giusto per dare uno sguardo d’insieme, oltre alle suddette strutture, il parco sarà dotato di un campo da pallacanestro, sia dell’area fitness con attrezzi ginnici outdoor che di quella per i nostri amici a 4 zampe e di una zona ludica molto ricca e inclusiva.

Funzionerà anche come anello della catena della mobilità sostenibile, ospitando il tracciato della pista ciclabile di collegamento fra quelle di via Cook e del foro Boario.