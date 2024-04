Bandini passa con Forza Italia

Redistribuzione di appartenenza all’interno della maggioranza consiliare di Sansepolcro. Alessandro Bandini, il 52enne capogruppo di "Borgo al Centro", è passato nelle file di Forza Italia, che a sua volta diventa autonoma dalla Lega (con la quale era assieme) e quindi la rappresentanza "azzurra" a Palazzo delle Laudi è ora di due unità, essendovi già il coordinatore comunale Giuliano Del Pia. Bandini è confermato capogruppo anche con Forza Italia, mentre lo stesso ruolo in "Borgo al Centro" dovrebbe essere assegnato a Simone Gallai. "Questa scelta è l’adesione a un movimento politico in linea con i miei ideali e con il mio modo di fare politica", ha precisato Bandini. Sono saliti da 4 a 5 i gruppi di maggioranza a sostegno del sindaco: "Borgo al Centro", Lega, Forza Italia, "Cittadini per Sansepolcro e "Moderati e Riformisti".