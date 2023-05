Band anni ’70 e "Mercatino in concerto", musica a sostegno del Calcit

Sono i giorni del Calcit. Questa sera venerdì si svolgerà alle 20 la cena spettacolo con le Band musicali anni 70 al centro polivalente di Subbiano. Sul palco le live band: Tilt, Acustica, Idi di Marzo, Quarta Mano, Ricover band, a seguire balli con Dream dance asd, presenta la serata Stefanella. Da lunedì 15 fino al 21 maggio appuntamento con il Mercatino in concerto, la 29esima rassegna musicale abbinata al 21esimo concorso musicale Calcit “Gianfranco Barulli” fondatore del comitato nel 1978, in programma dal 25 al 28 maggio alla Casa della Musica di Arezzo, al Circolo Artistico e al Teatro Petrarca, dove è in programma il gran finale domenica 28 maggio nel corso di una giornata full-time. L’evento è stato presentato da Greta Palazzini direttrice artistica, Giancarlo Sassoli presidente del Calcit, Carmelo Giallombardo direttore dell’orchestra sinfonica del Calcit composta da 40 elementi e Federico Mauro presidente di Toscanabile. Saranno proprio Giallombardo e l’orchestra i protagonisti al Petrarca con il concerto che dalle 19 prevede musiche di Chopin e Haydn. Palazzini e Sassoli hanno ringraziato insegnanti e studenti "che anche quest’anno portano i numeri dell’evento a quote importanti con circa 400 iscritti" e ricordato come "i giovani musicisti mettano a disposizione le loro capacità non solo per il piacere di chi ascolta ma anche per aiutare il Calcit.La raccolta fondi sostiene il progetto Scudo, servizio di cure oncologiche domiciliari". E a proposito di fondi, quanto finora raccolto arriva a 4.400 euro. Toscanabile coinvolta con la visita guidata a palazzo Guicciardi in programma domenica 21 maggio alle 15,30 ha ricordato l’obiettivo dell’associazione: "inclusione e integrazione delle persone con diverse abilità". Per il concorso “Barulli” non mancherà la competizione con la giuria, presieduta da Claudio Santori, a stilare graduatorie, tra i premi il Città di Arezzo offerto dal Comune, una scultura di Alessandro Marrone, un abbonamento a teatro.