Bancomat a Quarata, Poste Italiane risponde alla lettera di richiesta

Arezzo, 3 agosto 2023 – Poste Italiane effettuerà le necessarie valutazioni con le strutture competenti riguardo la possibilità di attivare uno sportello bancomat presso l’ufficio postale di Quarata.

Ha ottenuto risposta la lettera indirizzata a Poste Italiane e firmata congiuntamente dal consigliere comunale di OraGhinelli 20 25 Mattia Delfini e dal vice presidente del consiglio regionale Marco Casucci con la quale si faceva richiesta di questo servizio, a seguito della raccolta firme promossa da Delfini sulla base delle numerose richieste dei residenti della zona compresa tra la stessa Quarata e Campoluci, Venere, Meliciano, Cincelli, Ponte Buriano, area popolosa e dove insistono molte attività.

“Abbiamo ottenuto da Poste Italiane l’impegno a valutare la possibilità di installare un ATM Postamat come richiesto – ha commentato Mattia Delfini – e questo ci fa ben sperare nella possibilità di ottenere quanto richiesto dai residenti di questa zona. Ringrazio il vice presidente del consiglio regionale Marco Casucci per il suo supporto in questo impegno”.

“Confido in una valutazione positiva da parte di Poste Italiane che, in casi del genere, si è mostrata sensibile alle istanze locali - dichiara Marco Casucci -. Auspico, quindi, che l’esigenza di installare uno sportello postamat presso l’ufficio postale di Quarata, fortemente sentita dai cittadini, sia prontamente soddisfatta da parte dell’Azienda”.