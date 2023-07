Banco BPM sostiene la Caritas diocesana di Arezzo, un aiuto alle persone più fragili

Nuovi arredi per le camere, materassi, buoni spesa per alimenti, casalinghi, biancheria e vestiario. Sono i materiali, acquistati grazie a un contributo di Banco Bpm, destinati alle Case di accoglienza della Caritas diocesana che si impegnano a servizio delle persone più fragili e svantaggiate. "Il contributo che abbiamo ricevuto ha permesso di sostenere alcune azioni di un progetto più ampio rivolto alle persone che vivono ai margini", dice il Vescovo Andrea Migliavacca . "Un fenomeno non relegato ai grandi centri metropolitani, ma in crescita anche nel nostro territorio e che spesso nasconde storie di grande sofferenza. Fenomeni che devono interrogarci profondamente e spingerci a farci prossimi all’altro".

Il servizio Casa San Vincenzo nasce nell’anno giubilare 2000 come opera segno di accoglienza per i più poveri. In 22 anni sono state accolte migliaia di donne e uomini, italiani e stranieri, e grazie ad una equipe professionale sono stati garantiti diversi servizi di prossimità e di riabilitazione alla vita. Dal 2020, con l’inizio della pandemia, la Caritas diocesana ha deciso di dedicare alcune parti dello stabile di via Fonte Veneziana all’accoglienza specifica di persone senza dimora, con un’ospitalità completa e con progetti personalizzati socioeducativi.