Banche, la ritirata degli sportelli Allarme Cgil: "Colpiti i più fragili"

di Angela Baldi

Chiudono uno dopo l’altro gli sportelli bancari e anche la semplice operazione di ritiro contanti è diventata una corsa a ostacoli. Basti pensare che Arezzo è la provincia toscana che, in percentuale, ha perso più sportelli tra il 2021 e il 2022: meno 9 e cioè il 5,88% contro il 3,5% della media regionale. Ma sono 60 quelli mancanti all’appello negli ultimi 7 anni.

Le ultime chiusure sono state a Chiusi della Verna e Badia Tedalda, ma anche in città le filiali si riducono. Meno sportelli significa meno servizi per famiglie e imprese, oltre che meno dipendenti. La Fisac, il sindacato di categoria della Cgil, stima un calo del 10 per cento. Ma non degli utili, che per il sistema bancario continuano a crescere. E la situazione non è destinata a migliorare. Solo qualche giorno fa il sindacato dei bancari Fabi prevedeva che di qui al 2025 la città perderà ancora una ventina di sportelli.

"Siamo di fronte a una radicale trasformazione – dice Alessandro Tracchi, segretario provinciale della Cgil di Arezzo - L’evoluzione tecnologica favorisce l’uso delle app e un rapporto tra cliente e istituto mediato solo da smartphone o pc. Ma siamo anche di fronte a strategie dei grandi gruppi bancari nazionali che puntano a rendere le vecchie filiali luoghi diversi da quelli a cui eravamo abituati e dei quali le comunità avevano e hanno bisogno. Clienti, lavoratori e pensionati sono scoraggiati a recarsi in banca per fare, invece, tutto online".

Cgil punta il dito verso i piani industriali dei gruppi bancari che hanno determinato l’affermazione di pochi big players che continuano a ridurre drasticamente gli sportelli.

"La banca è un’impresa privata ma rappresenta un servizio pubblico essenziale – dice Tracchi che sollecita un intervento tempestivo e incisivo delle istituzioni locali - Comuni e Provincia devono valutare se quella che la Fisac chiama ’desertificazione bancaria’, in presenza di maggiori utili d’impresa di tale portata, sia un tema sociale oppure no. Secondo noi lo è, perché penalizza le aree più deboli e disagiate, le famiglie più fragili, le imprese meno strutturate, le start up di giovani. Inoltre condanna l’intero sistema bancario a vedere progressivamente ridotto il numero degli addetti con un non condivisibile deterioramento della loro professionalità".