Bancarelle del Calcit in centro. Tutti in prima linea per solidarietà. Obiettivo: sostenere l’ospedale

Il centro storico di Cortona invaso dalle bancarelle del Calcit. Protagonisti della giornata di oggi sono proprio i giovanissimi che con lo storico e immancabile "mercatino dei ragazzi" animeranno il centro storico. L’appuntamento è fissato dalle ore 10 alle ore 19 in piazza della Repubblica e piazza Signorelli. Il Mercatino è aperto a tutti i ragazzi delle scuole del territorio, che con l’aiuto di genitori e insegnanti, allestiscono bancarelle dove sono esposti giochi, giornaletti, indumenti ed altro materiale che potrà essere acquistato da chi vorrà offrire il proprio contributo all’iniziativa. Partecipano anche le altre associazioni del volontariato, strutture ed organizzazioni del terzo settore del territorio. "L’ obiettivo - ricorda il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri - è anche quello dell’inclusione sociale oltre che di fare rete nel territorio tra le varie associazioni. Questo impegno ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi, oltre a contribuire ad abbellire Cortona con la festosa baldoria di questi ragazzi, in quel giorno protagonisti assoluti, e anche consapevoli di quanto prezioso sia il loro impegno in favore di chi soffre per gravi malattie". Grazie a queste iniziative e a quelle che verranno anche durante l’estate il Calcit, infatti, continuerà a finanziare alcuni importanti progetti tra cui "Prendiamoci Cura di chi si prende cura", nato un anno fa, in collaborazione con l’unità funzionale Cure Palliative, oncologi, medici di medicina generale della Valdichiana aretina e cooperativa sociale Polis. Un progetto che ha come obiettivo il sostegno a caregiver e familiari che assistono a domicilio un paziente in cure palliative. Serviranno anche per la borsa di studio per la presenza di uno psico-oncologo per sostegno ai pazienti oncologici, in cure palliative ed ai loro familiari e all’acquisto di strumentazioni diagnostiche per l’ospedale "Santa Margherita" della Fratta e per il territorio della zona/distretto della Valdichiana.

"Quella del Mercatino dei ragazzi si è sempre rivelata un’importante esperienza che, opportunamente spiegata, può rappresentare per i nostri bambini il valore aggiunto di una giornata trascorsa all’insegna dell’allegria, ma sicuramente utile nella loro maturazione sociale", conferma ancora il presidente del Calcit Cancellieri. "A tale proposito, ricordiamo ai Cittadini cortonesi che possono aiutarci anche devolvendo al Calcit Valdichiana il 5 per 1000 attraverso il codice fiscale 93000890512".