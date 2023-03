Banca Tema scommette sulla crescita e rafforza la sua presenza ad Arezzo

Inaugurazione filiale Banca Tema

Arezzo, 27 marzo 2023 – Una nuova filiale è stata inaugurata venerdì 24 marzo ad Arezzo, in via Don Luigi Sturzo 14 nell’area direzionale Maestà di Giannino.

“Arezzo è uno spazio di grande potenzialità e di forte impatto economico, vocato all’artigianato, al manifatturiero e all’export in maniera importante. E noi di Banca Tema vogliamo accompagnare questo percorso positivo della città, affiancando imprese e famiglie in maniera ancora più forte” ha dichiarato Francesco Carri, presidente di Banca Tema.

“Abbiamo raggiunto risultati molto positivi ad Arezzo” ha proseguito Carri “Ma ora vogliamo rafforzare la presenza sul territorio con questa nuova struttura che inauguriamo oggi e che sicuramente ci aiuterà a confermare la nostra identità di banca autenticamente locale ma proiettata al futuro e impegnata nell’affiancamento di imprese e famiglie del territorio”.

La nuova filiale si aggiunge alle due già presenti ad Arezzo, una ubicata in Via Romana e una centrale in Via Petrarca, in modo da rafforzare il presidio nel capoluogo aretino e ampliare i servizi offerti a soci e clienti.

Il responsabile dell’agenzia è Simone Minetti che, insieme ai colleghi, guida con entusiasmo la nuova struttura di circa 400 metri quadrati progettati per offrire un ambiente accogliente, moderno ed innovativo, in pieno stile Banca Tema.

La filiale ha nove postazioni di lavoro, di cui due front office, cinque salette riunioni, una sala riunioni per venti persone, due ATM evoluti con area self dedicata e una zona relax per l’accoglienza della clientela.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Banca Francesco Carri, il direttore generale Fabio Becherini, l’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici e l’assessore regionale con delega alle attività produttive e credito Leonardo Marras, oltre a numerosi altri soggetti istituzionali, una forte rappresentanza dell’imprenditoria aretina ed il parroco Don Stefano, della Parrocchia di San Donato, che ha celebrato la benedizione dei locali.

Presenti i figuranti del quartiere Santo Spirito. A seguire, è stato servito un aperitivo a buffet con materie prime del territorio, curato dalla cooperativa Beta Due di Arezzo, secondo criteri di sostenibilità, realizzato con la collaborazione di agricoltori e produttori locali. Il direttore generale Becherini ha spiegato come con questa nuova filiale si completa il percorso di riposizionamento della Banca in Arezzo.

“Abbiamo oggi a disposizione della nostra clientela una realtà nuova, efficiente e funzionale, coerentemente con il percorso già intrapreso in altre zone presidiate da Banca Tema, dove sono presenti agenzie ‘aperte’ e moderne” ha dichiarato Becherini “Abbiamo scelto di dotarci di postazioni che garantiscono la totale privacy e consentono ai nostri collaboratori di supportare al meglio i clienti.

Il sistema di offerta è stato profondamente rinnovato con la creazione di nuove funzioni specialistiche dedicate ai vari ambiti di consulenza, con particolare attenzione a tutte le categorie economiche e alle famiglie.

Siamo convinti che la disponibilità di nuovi collaboratori al servizio di questo territorio potrà consentirci di presidiarlo nel continuo e con la giusta efficacia”.