Banca del Valdarno, 5 milioni di euro per imprenditori Cna e Confartigianato Arezzo

Banca del Valdarno ha deciso di attivare un plafond di 5 milioni di euro rivolto agli imprenditori associati a Cna e Confartigianato Arezzo. Un modo per sostenere chi opera nella vallata facendo i conti con sfide in continua evoluzione. Una proposta di finanziamento alle migliori condizioni di mercato, per fornire la liquidità e supportare gli investimenti necessari a rafforzare la propria presenza sul mercato o al miglioramento della qualità degli ambienti lavorativi. Come ha ricordato il presidente Gianfranco Donato nel presentare l’iniziativa, il progetto mette insieme due elementi costitutivi delle banche di comunità: il sostegno all’attività imprenditoriale delle piccole e medie imprese e la relazione con le associazioni di categoria. "Come Banca del Valdarno siamo da sempre impegnati nel supportare le imprese locali per accrescere e sviluppare la propria attività", ha poi sottolineato il vicedirettore generale Marco Dell’Oste. "Questo accordo risponde alla volontà di favorire la relazione tra i nostri associati ed il sistema del credito – hanno detto il presidente del comitato di zona Confartigianato Daniele Beligni e il presidente di Cna Valdarno Paolo Pernici - Lo spirito collaborativo unitamente ai forti elementi di territorialità condivisi tra associazione e banca del territorio consentiranno valutazioni più approfondite, un iter più scorrevole e risposte più rapide con evidenti vantaggi per le imprese di poter sviluppare i propri progetti con più tempestività e condizioni più competitive". Banca del Valdarno. Fondata nel 1912, da oltre 100 anni è il punto di riferimento delle imprese e delle famiglie valdarnesi. Fa parte del Gruppo BCC Iccrea, che è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano.