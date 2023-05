Banca Anghiari e Stia, sì al bilancio I soci confermano Sestini presidente

Come era di fatto scontato, Paolo Sestini è stato riconfermato alla presidenza della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo al termine dell’annuale assemblea dei soci tenutasi sabato 29 aprile scorso al palasport anghiarese, alla presenza – fra l’altro – di Matteo Spanò, presidente della federazione toscana che raggruppa le banche della categoria. Le elezioni si sono svolte con voto palese degli 879 soci intervenuti e con Sestini, presidente dal 2008, a comporre il consiglio di amministrazione dell’istituto di credito vi sono Elena Caraffini, Letizia Giannini, Stefano Mannelli, Massimo Meozzi, Luigi Merendelli, Silvia Peruzzi, Stefano Rossi e Nilo Venturini. "Negli ultimi tre anni – ha dichiarato Sestini – abbiamo sempre chiuso in attivo e nel 2022 è maturato il record assoluto con oltre 5 milioni di utile. Gli indici patrimoniali molto solidi stanno a confermare che la banca è in salute: debbo ringraziare i soci, perché sono loro che ci permettono di arrivare a questi risultati sia con l’attaccamento alla banca che attraverso il rapporto fiduciario con i clienti". Prima dell’approvazione del bilancio di esercizio dello scorso anno, passato con voto unanime, ha preso la parola anche il direttore generale Fabio Pecorari: "Quanto abbiamo realizzato – ha detto Pecorari - è frutto della gestione attenta del nostro attivo. Abbiamo cercato di diminuire il peso dei crediti in sofferenza e di quelli di dubbia esigibilità; a questo, abbiamo unito una buona gestione del portafoglio titoli, con scelte oculate fatte in anni precedenti che ora ci hanno dato ragione". Quali prospettive si aprono, dunque, alla luce dell’ottimo responso che la banca ha illustrato? "Dico che comunque bisognerà essere prudenti, perché avremo davanti dei mesi non facili: importante sarà la selezione del credito e quindi l’individuazione delle aziende affidabili. In altre parole, dovremo continuare a fare il nostro mestiere".