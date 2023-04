Banca Anghiari e Stia: oggi c’è l’assemblea

È il giorno dell’annuale assemblea dei soci della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, fissata per le 16.30 – come oramai consuetudine – all’interno del palazzetto dello sport di via Marconi. Un appuntamento molto atteso, perché all’ordine del giorno – oltre al positivo bilancio 2022 e ad argomenti tecnici quali l’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione e quella sugli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria – è prevista anche l’elezione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri per il triennio 2023-2026. L’attuale presidente, Paolo Sestini (nella foto), è in carica dal 2009. Alle 16, prima dell’assemblea, è in programma la cerimonia di consegna delle borse di studio.