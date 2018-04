Montevarchi(arezzo), 1 aprile 2018 - Un ragazzino è stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Montevarchi (Arezzo). Subito soccorso è stato trasportato all'ospedale Meyer di Firenze con l'elicottero Pegaso in codice giallo per un trauma cranico. Le sue condizioni, però, non desterebbero preoccupazioni. È accaduto a intorno alle 16. Il bambino, che ha 11 anni e risiede nella zona, è stato soccorso dal 118. Il Pegaso è atterrato nella rotonda di via Allende nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.