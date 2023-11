Si ferisce nello spogliatoio della piscina, grave un bambino di 8 anni

Arezzo, 24 novembre 2023 – Si trovava in piscina per un normale allenamento di nuoto, ma è rimasto ferito in modo grave e ora è ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze. Il protagonista è un bambino di 8 anni e il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, 24 novembre, nella piscina di via Gramsci ad Arezzo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 e il minore è stato trasferito all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'ambulanza della Croce Bianca e le forze dell'ordine per i rilievi di legge.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe rimasto schiacciato da alcuni suppellettili all’interno dello spogliatoio. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.