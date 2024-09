Bambina travolta da un’auto. Il mezzo poi si schianta contro una colonnina del gas

Cortona (Arezzo), 19 settembre 2024 – Bimba di nove anni trasportata al Meyer di Firenze dopo essere stata travolta da un'auto mentre si trovava sul marciapiede. È accaduto a Camucia nel comune di Cortona (Arezzo).

Secondo una prima ricostruzione la bambina è stata travolta da un'auto di cui il conducente ha perduto il controllo. L'auto poi è finita contro una colonnina del gas. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

L'automobilista è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale cortonese della Fratta mentre la piccola è stata trasportata con il Pegaso in codice rosso al Meyer di Firenze. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie le condizioni della bimba al momento sono buone, sono in corso accertamenti. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.