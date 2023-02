Bambina aggredita, scuola in campo Mappa dei punti caldi dei giovani

di Alberto Pierini

"Stiamo lavorando in accordo con la famiglia per agevolare il rientro in classe di quella bambina". Anche la sua scuola scende in campo per lei, l’undicenne che sabato pomeriggio era stata aggredita da ragazzine di un paio d’anni più grandi di lei. Una sorta di agguato, l’invito ad un chiarimento nel piazzale della Cadorna, faccia a faccia con chi la accusava di essersi avvicinata al suo ex ragazzo, anzi ragazzino. Per poi scoprire che all’appuntamento non c’era solo lei ma circa una trentina di adolescenti: alcuni impegnati a spingerla o a colpirla, altri a riprendere la scena con i telefonini. Le indagini stanno procedendo serrate.

Tra le riprese della videosorveglianza e quelle dei filmati che circolano tra i cellulari e forse i social il materiale non manca. Al quale la squadra mobile guidata da Sergio Leo unisce quello investigativo più classico. La denuncia della mamma, le verifiche, le testimonianze.

Per ora le denunce, o almeno identificazioni, non sono decollate. Sicuramente meno di dieci, anche perché il terreno è minato: solo sotto i 14 anni i minori sono perseguibili, sotto no, le diverse responsabilità nella vicenda non sono facili da individuare in un gruppo di ragazzi comunque numeroso.

Ma la scuola della ragazzina, e che non specifichiamo per evitare di rendere la vittima in qualche modo riconoscibile, si sta comunque muovendo a fianco della famiglia. Ce lo conferma il provveditore Roberto Curtolo ma anche il preside. La bambina è ancora in casa, non è rientrata a scuola, si sta lavorando ad un percorso di rientro ma in questo momento la priorità è che recuperi forza e coraggio per uscire.

Una mossa l’ha fatta anche la media Cesalpino, estranea alla vicenda ma anche l’istituto che si affaccia sulla Cadorna. "I controlli già ci sono – spiegano dalla scuola – e ne siamo grati alle forze dell’ordine: ma abbiamo chiesto in questo frangente un occhio particolare". Anche se poi tutto è successo alle 18 del sabato, ben oltre i limiti di qualunque attività didattica. La Cadorna è diventata uno dei focus nei quali specie nel weekend si concentrano i ragazzini, e non solo: spesso per bere, più raramente, per fortuna, a darsele. Ma non è il solo.

Un altro punto caldo dal quale spesso arrivano le chiamate è via Eritrea, a poche decine di metri dalla Cadorna, e intorno alla fontana appena sotto la Prefettura. E le concentrazioni si moltiplicano a piazza Sant’Agostino, in particolare sulla scalinata davanti all’Informagiovani.

Un altro obiettivo recente è il Parco Ducci, che pure è lì, a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri: ma l’area verde è un boccone troppo ghiotto (ampio e isolato) per farselo sfuggire. Continuano gli episodi fuori le mura, a ridosso della porta d’accesso alle scale mobili, già in passato teatro di scintille e alcol. E una ubicazione a sorpresa è quella dei giardini dell’Orciolaia: i controlli in centro e nelle zone della movida nel tempo si sono moltiplicati, protagonista la polizia municipale e non solo. Spesso attentissimi al divieto di uso di alcol all’aperto.

E così il raggio degli spostamenti si allarga, fino alla periferia (un altro punto forte è piazza Zucchi a Saione). E l’alba della domenica si riflette sui vuoti delle bottiglie abbandonate.