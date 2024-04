Bam, il jazz afroamericano. Omaggio di Jotc Orchestra

Una serata in omaggio alla musica jazz afroamericana. "BAM - Black American Music" è il titolo di un concerto che, alle 21.15 di mercoledì 24 aprile, vedrà la Jotc Open Orchestra tornare sul palcoscenico del teatro Mecenate per proporre un percorso artistico tra le sonorità di alcuni dei maggiori compositori e arrangiatori del ‘900. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Jazz On The Corner e diretto dal maestro Francesco Giustini, è inserito tra le iniziative della Giornata Mondiale del Jazz dell’Unesco e farà affidamento sul contributo di Manrico Seghi, uno dei massimi interpreti dell’organo hammond in Italia. La Jotc Open Orchestra accompagnerà il pubblico in un viaggio dalle origini agli sviluppi più moderni del jazz, un linguaggio musicale nato negli Stati Uniti attraverso l’unione tra influenze di vari generi quali le work song, il gospel o il blues. La serata porterà alla scoperta delle suggestioni e delle sonorità di celebri artisti quali Count Basie, Herbie Hancock, Horace Silver e Dizzy Gillespie, con un repertorio nuovo che sarà sostenuto dalle note di uno degli strumenti tradizionalmente collegati alla "black music" quale l’organo hammond di Seghi che condividerà un’esperienza e una timbrica unica nel suo genere maturate al fianco di alcuni dei più noti musicisti del panorama internazionale. Il concerto rappresenterà una nuova tappa del progetto Jotc Open Orchestra che è stato avviato nel 2020 per dar vita alla prima orchestra jazz della città di Arezzo e che aggrega venti musicisti del territorio di diverse esperienze e di diverse età per produzioni dal forte impatto emotivo. "BAM - Black American Music" sarà un’occasione per celebrare i valori della Giornata Mondiale del Jazz che, istituita dall’Unesco, vuole evidenziare la rilevanza storica del jazz nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto dei diritti e della dignità umana, nella lotta alle discriminazioni di ogni tipo e nella valorizzazione delle differenze come motore per i cambiamenti sociali. L’omaggio alla componente afroamericana del jazz testimonia proprio questa finalità, con la musica che sarà un veicolo di conoscenza, incontri e emozioni. Per informazioni e prevendite è possibile rivolgersi alle Officine della Cultura in via Trasimeno 16 o, direttamente on-line, dal circuito Ticketone. "L’associazione Jazz On The Corner - spiega Giustini, - nasce con la volontà di diffondere la conoscenza della musica jazz sul territorio, proponendo concerti e iniziative con grandi interpreti di questo genere in tutte le sue molteplici declinazioni".