Balza di nuovo in sella a 82 anni Capacci protagonista in Polonia "Ricetta? Camminate e buon cibo"

di Sonia Fardelli

Mario Capacci, ex giostratore plurivittorioso di Porta del Foro, torna in sella a 82 anni suonati. E lo fa a Golub in Polonia nel torneo internazionale che lo ha visto tante volte protagonista. Parteciperà in questo assolato week end di luglio alla sfilata a cavallo di presentazione delle squadre: Svezia, Finlandia, Canada, Francia, Germania, Polonia e Italia i cui colori appunto rappresenterà insieme ad altri due membri del Gruppo Cavalieri di Arezzo.

Capacci avrà al suo fianco Andrea Acquisti e Maurizio Frulio, che saranno appunto i cavalieri giostranti. "Io mi limiterò a fare la sfilata a cavallo - dice sorridendo Mario Capacci - ho deciso di smettere con i tornei equestri, ma se volessi penso che il mio fisico mi assisterebbe anche in questa sfida. Mi sento ancora molto in forma".

Due anni fa, il giorno in cui finì 80 anni Mario Capacci disse addio al mondo della Giostra tirando per l’ultima volta contro il Buratto. Alcune carriere in sella alla candida Vida nel campo di allenamento a Stoppedarca. E anche in quell’occasione diede prova di essere in grandissima forma. Buone carriere e tiri alla ricerca del centro.

Un saluto al mondo giostresco al quale parteciparono numerosi quartieristi e appassionati di Giostra. Adesso questa nuovo saluto a cavallo a Golub. Nel castello medievale dove ogni estate per ben 36 anni si è recato con i Cavalieri di Arezzo. "Ho bellissimi ricordi su Golub - dice Mario Capacci - e tanti amici in Polonia. Sono molto legati al nostro gruppo. Basti pensare che nel loro museo, visitato ogni estate da tantissimi turisti, hanno messo una foto grandissima di me, Paolo Parigi e Andrea Acquisti.

E questi giorni li passerò insieme ai miei amici polacchi. Ho deciso di appendere la lancia al chiodo, ma sono sempre vicino ai miei cavalieri".

Del gruppo capitanato per anni da Mario Capacci hanno fatto parte anche tanti giostratori aretini da Paolo Parigi a Carlo Veneri e ai figli Luca e Gabriele, da Daniele Gori a Piergiovanni Capacci e Giuseppe Mori e tanti cavalieri che sono andati in Polonia a difendere il tricolore.

"Ho passato insieme a loro una vita - continua Capacci - allenandoci tutto l’anno per questo torneo internazionale in Polonia, dove ci siamo tolti tante soddisfazioni". E ancora a 82 suonati Mario Capacci resta ben saldo in sella, con un elisir che forse più semplice non c’è.

"Vorrei dire che sono così in forma perché ho amato tanto, ma questo non si può confessare - sorride - Il vero segreto per mantenersi in forma è volersi veramente bene. Io non ho mai fumato né bevuto. Cerco di mangiare bene e almeno tre volte alla settimana mi faccio una passeggiata a piedi di 34 chilometri. Amo molto il mare, dove passo tanto tempo".