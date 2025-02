Ballantini show. Una vita nei panni degli altri

Quarant’anni nei panni degli altri per Dario Ballantini che stasera porta in scena "Lo spettacolo di Ballantini" per la stagione del Teatro Comunale di Cavriglia. Sei appuntamenti fino ad aprile con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale per il cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Stasera alle 21.30 è il momento appunto de "Lo spettacolo di Ballantini", conseguenze di 40 anni nei panni di altri con il famoso trasformista. Dario Ballantini porta in teatro una selezione di trasformazioni doc dai suoi 40 anni di attività.

Dieci cavalli di battaglia interpretati dal suo sorprendente trasformismo, soprattutto quelli legati a episodi curiosi che in tv non si sono visti e quelli maggiormente legati al mondo della musica. Per ognuno, c’è il racconto dei retroscena, dagli incontri faccia a faccia imitatore-imitato, con relative conseguenze tragicomiche di una carriera sia televisiva a Striscia La Notizia, che teatrale, totalmente vissuta nei panni di altri.

Accompagnato dalla superba fisarmonica di Marcello Fiorini (suo partner anche in Ballantini&Petrolini) e materiali video, Dario farà sfilare come in un concerto a più ospiti, personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero e altri, nonché l’indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera.

La stagione del teatro comunale di Cavriglia prosegue poi lunedì 10 marzo: Veronica Pivetti sarà la protagonista de L’inferiorità mentale della donna. Un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole.

Per l’ultimo appuntamento in programma martedì 1° aprile, al Teatro Comunale di Cavriglia sarà il momento di Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli, sul palcoscenico con Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg.

Angela Baldi