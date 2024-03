Balestrieri, ecco il torneo dei quartieri

SANSEPOLCRO

Con la prima qualifica del Torneo dei Quartieri nel pomeriggio di domenica scorsa al Palafreccia, cioè nel sottotribuna dello stadio Tevere, è iniziata ufficialmente la stagione agonistica 2024 dei balestrieri di Sansepolcro (nella foto il presidente Stefano Tarducci). Il consiglio dei tiratori aveva varato di recente il calendario agonistico, che già sabato 6 aprile, sempre al coperto, prevede la chiusura del capitolo del Torneo dei Quartieri con la disputa della finale. E domenica 21 aprile, ritorno al Giardino di Piero della Francesca per la sfida più attesa fra quelle nate di recente: il Palio di Primavera, che non sarà più limitato ai venti finalisti del Torneo dei Quartieri ma a tutti i balestrieri. Saranno invece 12 i tesserati che il 12 maggio prenderanno parte a "Imago Dei", Tributo al Volto Santo, la competizione avviata nel 2022 che quest’anno, in base alla logica dell’alternanza, avrà luogo a Lucca. A San Marino, dove il "Tricorniolo" concluderà le Giornate Medievali, l’appuntamento è per domenica 28 luglio. Non dimenticando le gare valevoli per l’assegnazione del titolo di campione cittadino, vi sono poi le due date tradizionali del secolare Palio con Gubbio: il 26 maggio si tirerà nella città umbra e l’8 settembre in piazza Torre di Berta, dopo che il 1° giorno del mese è quello del Palio di Sant’Egidio e che mercoledì 4 tornerà la sfida fra i due rioni cittadini. La Coppa del Presidente di sabato 21 settembre, la gara in onore di Piero della Francesca di sabato 12 ottobre, entrambe al campo di tiro "Luigi Batti" di Porta del Ponte e il Memorial Bista Procelli di domenica 27 ottobre chiuderanno il programma. Infine il Bai: di esso c’è soltanto la data del 21 luglio.