Balestrieri e sbandieratori . Un’assenza che fa discutere

Balestrieri e sbandieratori di città di diverse presenti a Sansepolcro. Ogni medaglia ha il suo rovescio, nel senso che – a fronte di chi ha stilato un bilancio positivo degli eventi natalizi – c’è anche chi ha avuto modo di dire la sua. I social sono spesso il veicolo per analizzare in controluce determinate situazioni e qualcuno è uscito allo scoperto, in forma civile ma allo stesso tempo anche molto chiara. Quanto avvenuto nel pomeriggio del 6 gennaio (ma non è una novità in assoluto) ha offerto l’occasione per cogliere la palla al balzo attraverso post riferiti all’evento della Venuta dei Magi, organizzato dalla locale associazione "Alla Corte de’ Medici". Si allude al fatto che vi fossero i gruppi storici composti dagli sbandieratori di Subbiano e di Narni, dai Cavalieri di Sansepolcro, dall’associazione danze rinascimentali "il Lauro", sempre di Sansepolcro, dai balestrieri di Città di Castello e dagli Armati della città tifernate, più i volontari della Confraternita di Misericordia biturgense. Ammirazione per i gruppi ospiti del Borgo, ma la domanda è scontata: "Dov’erano i nostri balestrieri e i nostri sbandieratori?".

Non perché dovessero esservi "soltanto" quelli del posto, ma "anche" quelli del posto. Ha scritto poi qualcuno: "Questo mi fa riflettere su come sia difficile nelle piccole realtà come la nostra organizzare eventi di spessore se non c’è cooperazione tra tutte le parti e se non si punti ad un obiettivo comune. E lasciatemi dire, per concludere: ‘onorare la Memoria del povero Olinto’ senza il suo gruppo storico di appartenenza mi ha lasciato un po’ di amarezza". Comprendiamo benissimo il fatto che Sansepolcro rimanga per certi aspetti una realtà non facile (nonostante le frizioni siano adesso meno forti che in passato), però l’avallo istituzionale alla manifestazione vi è stato, nel senso che in cattedrale erano presenti e hanno preso la parola il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Francesca Mercati, elogiando gli organizzatori. C’era anche il presidente del consiglio comunale di Narni, perché Olinto Gherardi ha insegnato l’arte della bandiera al gruppo creatosi nella città umbra, che da sempre gli è riconoscente. Che vi siano quindi problemi fra l’associazione "Alla Corte de’ Medici" e i due sodalizi storici? Nel caso, la soluzione può consistere solo in un chiarimento fra le parti.