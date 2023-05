Balestrieri e nuovi avversari Torna il Palio ma con Lucca nel segno di antichi crocifissi

di Claudio Roselli

Si chiama "Imago Dei" ed è il Palio nato lo scorso anno fra Lucca e Sansepolcro, le due città che oltre alla tradizione della balestra hanno in comune la presenza di due antichi crocifissi lignei del Volto Santo, similari nella loro diversità. Proprio in nome di questa sacra immagine – e dal momento che la balestra è divenuta arma adoperata per pacifiche competizioni – i rispettivi sodalizi armigeri hanno deciso di dar vita a una sfida che per la prima volta si disputa a Sansepolcro. L’appuntamento è per il pomeriggio di domani al campo di tiro "Luigi Batti" e il meccanismo della gara ricalca alla perfezione quello del Palio dei Rioni fra Porta Romana e Porta Fiorentina, ovvero undici tornate individuali con ordine di tiro alternato e vittoria che scatta non appena una delle due squadre se ne aggiudica sei. La formula snella che tanto entusiasma i biturgensi delle due parti cittadine viene dunque applicata anche in questa circostanza. Lo scorso anno, a Lucca, i balestrieri di Sansepolcro si imposero per 6-5 dopo una rimonta quasi incredibile ed è chiaro che gli avversari attendano l’occasione per rifarsi. Intanto, nei giorni scorsi l’evento è stato presentato nella sede della curia vescovile di Lucca, dove vi erano anche i rispettivi vescovi diocesani, Paolo Giulietti e Andrea Migliavacca (nella foto).

Il sindaco lucchese Mario Pardini e i rappresentanti istituzionali di Sansepolcro, l’assessore Francesca Mercati e il consigliere comunale Giuliano Del Pia, hanno rimarcato sull’unicità e sull’importanza dei due crocifissi unici al mondo, che uniscono le due città, sottolineando come le due società balestrieri hanno saputo valorizzare questi antichi tesori, molto venerati su entrambi i fronti, per tornare a balestrare insieme.

La giornata di domani vedrà i due cortei storici già dal mattino animare le vie del centro di Sansepolcro, dove alle 10,30 nella cattedrale avrà luogo una messa solenne, con la partecipazione del coro Città di Piero-Domenico Stella. Nel pomeriggio alle 16 i due cortei storici, partendo da piazza Garibaldi, raggiungeranno il campo di tiro "Luigi Batti" dove con la formula già collaudata nel Palio dei Rioni, gli undici balestrieri delle due compagini si sfideranno per la conquista del trofeo in argento.