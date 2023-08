Balestrieri a Sansepolcro e Belgio per un'edizione speciale del Palio 2024

SANSEPOLCRO

Un’autentica invasione di balestre è prevista per il prossimo anno a Sansepolcro. Nel fine settimana antecedente il Ferragosto, il presidente della società armigera biturgense, Stefano Tarducci, si è recato a Visè, in Belgio, con la cui compagnia balestrieri è stato instaurato un rapporto di amicizia che va avanti dal 2010. Domenica 13 agosto, proprio la Compagnie Royal des Anciens Arbaletriers Visétois ha celebrato la Fete d’Eté, ossia la "Festa d’Estate", alla quale era presente anche Tarducci, che ha iniziato a parlare dell’edizione 2024 delle Feste del Palio della Balestra, alla quale prenderà parte una cospicua rappresentanza della città di Visè. "È stato un fine settimana prolifico – dichiara il presidente Tarducci – perché ho potuto avviare contatti anche con i balestrieri di Grez-Doiceau e con quelli del Grand Serment Royal di Bruxelles. Fra un anno, quindi, potremo solennizzare la parentesi delle rievocazioni rinascimentali della città con più realtà provenienti dal Belgio".

Intanto, c’è da pensare a preparare al meglio l’edizione 2023, non prima dell’assegnazione del titolo di campione cittadino, che uscirà al termine dell’ultima gara, in programma domenica 27 agosto al campo di tiro Batti, con inizio alle 16,30. In testa c’è il maestro d’armi Claudio Boncompagni con 43 punti, seguito a quota 32 da Riccardo Bonauguri e Alessandro Tizzi; quarto è Giacomo Meo a 29. Nei primi dieci giorni di settembre, poi, saranno ben quattro le competizioni in programma, peraltro le più importanti per i tiratori. Si comincerà la sera del 1 settembre, giorno dedicato a uno dei fondatori della città, Sant’Egidio, con il palio in suo onore fra balestrieri ordinari e cittadini; domenica 3, sempre in notturna ma in piazza Torre di Berta, torneo Bai fra Assisi, Gubbio e Sansepolcro; mercoledì 6, Palio dei Rioni fra Porta Romana e Porta Fiorentina e domenica 10 la secolare sfida fra i biturgensi ed eugubini.