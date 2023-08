Badia Tedalda: inaugurazione del ponte tibetano lungo i Cammini di Francesco

Arezzo, 4 agosto 2023 – Un ponte tibetano lungo i Cammini di Francesco nel territorio comunale di Badia Tedalda. È quello che verrà inaugurato sabato 5 agosto nella frazione di Fresciano, con ritrovo fissato per le 17 al Santuario della Madonna delle Grazie, ma non si andrà oltre la cerimonia, perché non è ancora possibile attraversare il ponte – come ha dichiarato il sindaco Alberto Santucci – perché manca il certificato definitivo di collaudo. “Il ponte permetterà ai visitatori di ripercorrere la Via Maior in un contesto panoramico interessante – ha detto sempre il primo cittadino badiale – e l’opera è stata possibile grazie al contributo dell’amministrazione comunale, che vi ha investito risorse”. Nel programma rientra anche la presentazione del libro di Augusto Tocci dal titolo “Il Pancristiano”, volume dedicato alle Vie di Francesco e al cibo dei pellegrini. La giornata si concluderà infine con la celebrazione della Festa della Madonna delle Grazie che alle 19 vedrà la Santa Messa con processione, alla quale seguirà un rinfresco a cura della parrocchia di Fresciano e del circolo locale “La Pineta”.