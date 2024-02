Badia al Vento ancora nel mirino. Gli albergatori: "Non c’è criterio"

di Claudio Roselli

Ancora polemiche sulla questione dei parchi eolici in territorio toscano ma al confine con l’Emilia Romagna. E’ notizia di appena tre giorni fa l’incontro fra la senatrice Domenica Spinelli di Fratelli d’Italia e il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle preoccupazioni di amministratori e sindaci dei Comuni romagnoli relativamente ai progetti "Badia del Vento" e "Poggio Tre Vescovi". Il ministro ha promesso che li vedrà per affrontare le criticità e le problematiche di questi progetti. Non solo: si è mossa anche Patrizia Rinaldis, presidente della Federalberghi di Rimini, che ha dichiarato il proprio stupore "per l’assenza di una regolamentazione seria, che tuteli anche il paesaggio, quando questo è fonte di reddito". Ma poi è più esplicita: "L’impatto visivo sia sul mare sia nell’entroterra è devastante; è difficile abituarsi al brutto, pur condividendo la necessità di enervia rinnovabile. Inutile investire grandi risorse economiche in campagne pubblicitarie per descrivere le bellezze del territorio – prosegue la Rinaldis – se poi si permette l’installazione senza criterio di pale eoliche su scorci pittoreschi del nostro paesaggio. E la Toscana interviene al confine, deturpando il nostro impatto visivo. Mi chiedo: i rapporti di vicinato non esistono più, considerando inoltre che sono parte della stessa famiglia?".

Intanto la Toscana convocherà l’ennesima conferenza dei servizi per poi pronunciarsi entro l’11 aprile. Come noto, il posizionamento degli aerogeneratori alti 180 metri ha dato vita a due comitati contrari alla scelta dei luoghi: quello denominato Appennino Sostenibile sul versante toscano e quello chiamato Crinali Bene Comune dalla parte romagnola. Proprio Appennino Sostenibile ha in ultimo letto e raccolto informazioni relative al terzo progetto in itinere, "Passo di Frassineto" e presentato le osservazioni in proposito; per quanto riguarda gli altri due – sui quali la Romagna protesta perché ritiene di subire il danno dal punto di vista paesaggistico – i suoi membri hanno una visione chiara che prende in considerazione altri aspetti. "Non siamo contrari all’energia ricavata dall’eolico – dicono – però i tracciati individuati con i progetti Badia del Vento e Poggio Tre Vescovi non vanno assolutamente bene; peraltro, sono gli stessi presentati una decina di anni fa e bocciati dal Consiglio dei Ministri. Al di là della deturpazione estetica, due sono i problemi: il primo è legato alla fragilità della zona al punto di vista idrogeologico e poi c’è il secondo che riguarda l’impatto sull’avifauna. Causali forti che inducono a dire "no" a questi impianti, sperando che anche la Regione Toscana riesca a capirlo".